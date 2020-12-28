中捷2020紀念卡1000張完售 票卡迷：上班日怎排隊啦？

台中捷運公司今天販售2020紀念電子票證，限量1000張，下午1點號碼牌發放完畢，中捷表示，請拿至號碼牌的民眾今天晚上8點前完成購卡。有民眾反映，中捷應挑假日售紀念票證，有人為了收藏，只好今天請半天假排隊搶購。

中捷6處捷運站今天上午8時準時發購票號碼牌，9點開賣，中捷松竹站7點就有人排隊。今天是上班日，民眾集中在8排隊，領完號碼牌就趕上班，中捷公司提醒，今晚8點前持號碼牌完成購卡。

因應台中市明年起公車綁卡，中捷也推出「2020限量紀念電子票證」，市民購卡後即可綁卡，限量1000張，5個小時完售。

設計紀念電子票證的是邊境實驗室，曾獲德國紅點包裝設計獎，以中捷logo為符號，重複纏繞變成紋飾圖騰，運用錯視原理，在平面中創造出空間感，加上不同方向的捷運車輛，也象徵台中四通八達交通樞紐的地理位置。