快訊

為何不禁英國航班？陳時中：醫療量能充足 不鎖國就能防疫

英國航班3人染疫 台籍少年「發病日就是搭機日」病毒量最高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷2020紀念卡1000張完售 票卡迷：上班日怎排隊啦？

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷推出「2020限量紀念電子票證」
中捷推出「2020限量紀念電子票證」

台中捷運公司今天販售2020紀念電子票證，限量1000張，下午1點號碼牌發放完畢，中捷表示，請拿至號碼牌的民眾今天晚上8點前完成購卡。有民眾反映，中捷應挑假日售紀念票證，有人為了收藏，只好今天請半天假排隊搶購。

中捷6處捷運站今天上午8時準時發購票號碼牌，9點開賣，中捷松竹站7點就有人排隊。今天是上班日，民眾集中在8排隊，領完號碼牌就趕上班，中捷公司提醒，今晚8點前持號碼牌完成購卡。

因應台中市明年起公車綁卡，中捷也推出「2020限量紀念電子票證」，市民購卡後即可綁卡，限量1000張，5個小時完售。

設計紀念電子票證的是邊境實驗室，曾獲德國紅點包裝設計獎，以中捷logo為符號，重複纏繞變成紋飾圖騰，運用錯視原理，在平面中創造出空間感，加上不同方向的捷運車輛，也象徵台中四通八達交通樞紐的地理位置。

票卡迷則反映，今天是上班日，沒辦法購卡，非常可惜，敲碗要求中捷再釋出紀念卡，不過中捷還研議，暫時沒有計畫。

中捷推出「2020限量紀念電子票證」1000張4小時完售。圖／中捷公司提供
中捷推出「2020限量紀念電子票證」1000張4小時完售。圖／中捷公司提供

台中捷運 公車

延伸閱讀

中捷推限量紀念電子票證　12月28日6站詢問處同步開賣

中捷招標爭議 專家：列車組數 通常會明定

中捷列車縮水？北捷招標 疑獨厚川崎

中市轟北捷 要求中捷全面檢查

相關新聞

中捷2020紀念卡1000張完售 票卡迷：上班日怎排隊啦？

台中捷運公司今天販售2020紀念電子票證，限量1000張，下午1點號碼牌發放完畢，中捷表示，請拿至號碼牌的民眾今天晚上8...

影／3500萬元50公尺雲梯車上場 彰化高樓防救災演練逼真

彰化縣消防局今天動用以3500萬元新購置的一輛50公尺雲梯車，另搭配 一輛30公尺雲梯車，在彰化市文華苑大廈舉辦高樓防救...

彰基8期停車場啟用！170席停車格 1樓有兩店面招租

彰化基督教醫院今天為位在彰化市中山路、華山路口的八期「磐石停車場」，舉辦啟用儀式，此一停車場為四樓鋼骨建築，結汽車停車位...

影／反萊豬 國民黨南投議會黨團籲縣民挺身連署

國民黨南投縣議會黨團今召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，該黨團強調是要告訴縣民，「縣民健康，中央不顧、議會顧、國民黨...

台中老人占12%長照深入巷弄 國光里據點長輩開心過

台中市有625個里，近100個巷弄長照站，衛生福利部鼓勵社區基層服務單位共同投入布建「長照柑仔店」讓長照服務觸角深入鄰里...

停車費溢繳難退？ 台中巿府：無法主動通知民眾辦退費

國民黨立委林思銘今舉行記者會指各縣巿停車費溢繳成錢坑；據統計，其中台中市每年溢繳約3800萬元，只退費約79萬元。台中市...

彰化縣唯二跨年晚會 北斗防疫要掃QR Code追足跡

彰化縣唯二的跨年晚會「古都北斗─推展地方美食小吃暨歲末迎新活動」，除了確定不供應小吃，還將設定追蹤活動足跡的QR Cod...

南投國姓九份二山梅花初綻 元旦後可望陸續盛放

南投縣國姓鄉南港村九份二山梅花在近日低溫及雨水催化，梅樹含苞狀況佳，甚至悄悄地開出幾朵花，預估元月將陸續綻放，元月10日...

跨年夜活動多 中市提醒遊客選合法旅宿業住宿

今年台中跨年晚會將有全台最高海拔的谷關梨山跨年晚會、水湳中央公園及大里仁德公園雙主場的超大型跨年晚會、梧棲台中港區陽光活...

就職兩周年 盧秀燕：2021台中幸福動起來

台中市長盧秀燕就職屆滿兩年，今率市府團隊向市民報告施政成果，以「台中幸福動起來」為主軸，報告財政、建設、經濟、環境及社福...

北屯民宅今晨冒煙傳火警 一家五口吸入性嗆傷送醫

台中市北屯區景和東街民宅在今天清晨5時許傳出火警，警、消獲報時，屋內有人受困，消防隊經破窗後，在民宅的1至3樓分別救出屋...

香莢蘭有錢景 政院允扶植發展

南投縣近年農業轉型，包括以咖啡栽種取代檳榔樹，埔里鎮與國信鄉近期更投入香草植物種植，種出「香莢蘭」經發酵、乾燥等加工程序...

熱門新聞

大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

深夜見公園路邊站一整排「白色幽靈」男子嚇到差點閃尿

八里跨年煙火延期！侯友宜：無法做到實聯制就停辦

Zoo Mall開發案通過 預計2028與南環線通車啟用

鹽水大火濃煙 南市空汙通報這6行政區要注意

北屯民宅今晨冒煙傳火警 一家五口吸入性嗆傷送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。