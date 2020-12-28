聽新聞
test
0:00 / 0:00
中捷2020紀念卡1000張完售 票卡迷：上班日怎排隊啦？
台中捷運公司今天販售2020紀念電子票證，限量1000張，下午1點號碼牌發放完畢，中捷表示，請拿至號碼牌的民眾今天晚上8點前完成購卡。有民眾反映，中捷應挑假日售紀念票證，有人為了收藏，只好今天請半天假排隊搶購。
中捷6處捷運站今天上午8時準時發購票號碼牌，9點開賣，中捷松竹站7點就有人排隊。今天是上班日，民眾集中在8排隊，領完號碼牌就趕上班，中捷公司提醒，今晚8點前持號碼牌完成購卡。
因應台中市明年起公車綁卡，中捷也推出「2020限量紀念電子票證」，市民購卡後即可綁卡，限量1000張，5個小時完售。
設計紀念電子票證的是邊境實驗室，曾獲德國紅點包裝設計獎，以中捷logo為符號，重複纏繞變成紋飾圖騰，運用錯視原理，在平面中創造出空間感，加上不同方向的捷運車輛，也象徵台中四通八達交通樞紐的地理位置。
票卡迷則反映，今天是上班日，沒辦法購卡，非常可惜，敲碗要求中捷再釋出紀念卡，不過中捷還研議，暫時沒有計畫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言