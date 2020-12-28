台中老人占12%長照深入巷弄 國光里據點長輩開心過

台中市有625個里，近100個巷弄長照站，衛生福利部鼓勵社區基層服務單位共同投入布建「長照柑仔店」讓長照服務觸角深入鄰里。台中市65歲以上老年人口約35萬人，占全市的12%。C級長照據點如同托老，讓長輩找同齡朋友聊天、動動筋骨，開心過日子。

南區羅倫檭診所主辦長照站，國光里辦公處、國光社區發展協會、台中市水噹噹關懷協會、市議員邱素貞服務處與龍井新庄藥局協辦今天在國光里活動中心舉行成果展，不少學員說，每天都希望到據點來，團康互動、繪畫、學氣功，有活力且多元學習，在據點的時間過得好快，來交朋友又可得到健康，一舉多得。

長照站從去年7月起，每周一、二、三上午9點至12點在南區國光里活動中心，展開健康促進活動與提供餐食，到今年12月31日止，今天提前舉辦成果展。

90歲的陳連娥阿嬤說，她最喜歡藝術輔療畫畫練肌肉，2到3堂課完成一件作品，很有成就感。她表示，畫畫可以讓肌肉更靈活，有助穩定拿筆、拿筷子，同時動動腦構圖。

里長陳雅惠指出，把長輩的身體顧得好，家人就沒煩惱，應多鼓勵社區長輩走出戶外，參與社區活動。議員邱素貞表示，未來會爭取更多經費，滿足長輩需求。

志工曾美玲說，很多學員一開始放不開，經過兩個月相處，逐漸打成一片。她有機會與長輩在一起，學習很多為人處事的道理，老少共學受用不盡。