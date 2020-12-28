彰縣50公尺雲梯車亮相 高樓救災更有效率

彰化縣消防局今天展示新購買的50公尺雲梯車，消防局指出，這輛雲梯車是縣內唯一一輛50公尺雲梯車，從車子停好後啟動腳架到自動平衡不到30秒，對於高樓消防救災可救更多的人。

彰化縣消防局今天在彰化縣彰化市文華苑公寓大廈舉辦高樓防救災成果演練，消防局出動新購置的50公尺雲梯車實施頂樓13樓屋頂平台人命救援，彰化縣長王惠美也到場嘉勉參演人員辛勞。

彰化縣消防局代局長邱聰佳接受媒體聯訪時說，消防局原有的50公尺雲梯車太過老舊需汰換，縣府追加預算新台幣3500萬元，購買50公尺雲梯車，救災可抵達的高度可達17樓，而車子停好後啟動腳架到自動平衡定位不到30秒，進行救災任務時，可以爭取到更多時間來救更多人。

王惠美則指出，彰化縣高樓不斷增加，特別是這2年速度驟增，全縣目前有154棟10層樓以上公寓大廈，縣府特別在108年度追加預算3500萬元，打造50公尺高的雲梯車，感謝縣議會議員們的支持，才能讓雲梯車加入救災行列。