快訊

為何不禁英國航班？陳時中：醫療量能充足 不鎖國就能防疫

英國航班3人染疫 台籍少年「發病日就是搭機日」病毒量最高

彰縣50公尺雲梯車亮相 高樓救災更有效率

中央社 / 彰化28日電

彰化縣消防局今天展示新購買的50公尺雲梯車，消防局指出，這輛雲梯車是縣內唯一一輛50公尺雲梯車，從車子停好後啟動腳架到自動平衡不到30秒，對於高樓消防救災可救更多的人。

彰化縣消防局今天在彰化縣彰化市文華苑公寓大廈舉辦高樓防救災成果演練，消防局出動新購置的50公尺雲梯車實施頂樓13樓屋頂平台人命救援，彰化縣長王惠美也到場嘉勉參演人員辛勞。

彰化縣消防局代局長邱聰佳接受媒體聯訪時說，消防局原有的50公尺雲梯車太過老舊需汰換，縣府追加預算新台幣3500萬元，購買50公尺雲梯車，救災可抵達的高度可達17樓，而車子停好後啟動腳架到自動平衡定位不到30秒，進行救災任務時，可以爭取到更多時間來救更多人。

王惠美則指出，彰化縣高樓不斷增加，特別是這2年速度驟增，全縣目前有154棟10層樓以上公寓大廈，縣府特別在108年度追加預算3500萬元，打造50公尺高的雲梯車，感謝縣議會議員們的支持，才能讓雲梯車加入救災行列。

王惠美

延伸閱讀

3500萬元50公尺雲梯車上場 彰化高樓防救災演練逼真

北極熊進校園！彰化僑義國小建校一甲子 關懷全球暖化

彰化縣長王惠美上縣政成果大菜 綠貶藍褒

王惠美就任兩周年 民進黨團批彰南捷運嘸影、民調倒數

相關新聞

中捷2020紀念卡1000張完售 票卡迷：上班日怎排隊啦？

台中捷運公司今天販售2020紀念電子票證，限量1000張，下午1點號碼牌發放完畢，中捷表示，請拿至號碼牌的民眾今天晚上8...

影／3500萬元50公尺雲梯車上場 彰化高樓防救災演練逼真

彰化縣消防局今天動用以3500萬元新購置的一輛50公尺雲梯車，另搭配 一輛30公尺雲梯車，在彰化市文華苑大廈舉辦高樓防救...

彰基8期停車場啟用！170席停車格 1樓有兩店面招租

彰化基督教醫院今天為位在彰化市中山路、華山路口的八期「磐石停車場」，舉辦啟用儀式，此一停車場為四樓鋼骨建築，結汽車停車位...

影／反萊豬 國民黨南投議會黨團籲縣民挺身連署

國民黨南投縣議會黨團今召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，該黨團強調是要告訴縣民，「縣民健康，中央不顧、議會顧、國民黨...

台中老人占12%長照深入巷弄 國光里據點長輩開心過

台中市有625個里，近100個巷弄長照站，衛生福利部鼓勵社區基層服務單位共同投入布建「長照柑仔店」讓長照服務觸角深入鄰里...

停車費溢繳難退？ 台中巿府：無法主動通知民眾辦退費

國民黨立委林思銘今舉行記者會指各縣巿停車費溢繳成錢坑；據統計，其中台中市每年溢繳約3800萬元，只退費約79萬元。台中市...

彰化縣唯二跨年晚會 北斗防疫要掃QR Code追足跡

彰化縣唯二的跨年晚會「古都北斗─推展地方美食小吃暨歲末迎新活動」，除了確定不供應小吃，還將設定追蹤活動足跡的QR Cod...

南投國姓九份二山梅花初綻 元旦後可望陸續盛放

南投縣國姓鄉南港村九份二山梅花在近日低溫及雨水催化，梅樹含苞狀況佳，甚至悄悄地開出幾朵花，預估元月將陸續綻放，元月10日...

跨年夜活動多 中市提醒遊客選合法旅宿業住宿

今年台中跨年晚會將有全台最高海拔的谷關梨山跨年晚會、水湳中央公園及大里仁德公園雙主場的超大型跨年晚會、梧棲台中港區陽光活...

就職兩周年 盧秀燕：2021台中幸福動起來

台中市長盧秀燕就職屆滿兩年，今率市府團隊向市民報告施政成果，以「台中幸福動起來」為主軸，報告財政、建設、經濟、環境及社福...

北屯民宅今晨冒煙傳火警 一家五口吸入性嗆傷送醫

台中市北屯區景和東街民宅在今天清晨5時許傳出火警，警、消獲報時，屋內有人受困，消防隊經破窗後，在民宅的1至3樓分別救出屋...

香莢蘭有錢景 政院允扶植發展

南投縣近年農業轉型，包括以咖啡栽種取代檳榔樹，埔里鎮與國信鄉近期更投入香草植物種植，種出「香莢蘭」經發酵、乾燥等加工程序...

熱門新聞

大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

深夜見公園路邊站一整排「白色幽靈」男子嚇到差點閃尿

八里跨年煙火延期！侯友宜：無法做到實聯制就停辦

Zoo Mall開發案通過 預計2028與南環線通車啟用

鹽水大火濃煙 南市空汙通報這6行政區要注意

北屯民宅今晨冒煙傳火警 一家五口吸入性嗆傷送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。