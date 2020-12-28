就職2週年 盧秀燕：台中幸福動起來5蛻變

台中市長盧秀燕今天召開就職2週年記者會說明施政成果，她以「台中幸福動起來」為主軸，分別就財政、建設、經濟、環境及社福等5大蛻變 ，強調要讓市民幸福倍增。

盧秀燕上午率市府團隊出席記者會，所有團隊都穿上中央公園白色紀念帽T，在報告施政成果後，盧秀燕也與各首長一同彩繪施政畫板，拼貼出大台中幸福願景，展望2021年將更加努力奮鬥。

對於所有團隊成員都穿上白色帽T，盧秀燕說，白色象徵年輕活力，台中市是年輕城市，所以要展現更年輕、更活力、更有行動力；還有空氣環保、陽光政治都是長期以來市民所關注的，透過這個服裝，也展現市府團隊將繼續努力。

由於今年全球面臨疫情挑戰，盧秀燕表示，台中超前部署推動許多防疫振興措施，例如紓困9箭、視訊教學、遠距徵才、安心旅宿，其中年初的台灣燈會創下1182萬參觀人次，有效控制疫情，也兼顧經濟發展。

盧秀燕以5大幸福蛻變來說明施政成果，在環境部分，她表示，空氣整治是最重要的工作，市府制定「藍天白雲行動計畫」，要求中火減煤、燃煤工業鍋爐退場、電動公車倍增、汰換老舊機車等，台中PM2.5（細懸浮微粒）從民國107年的18.8微克降到108年的17.7微克，今年到12月20日為止更下降到15.4微克，改善幅度近2成。

在財政部分，盧秀燕說，台中舉債數大幅下降一半，舉債額度也從上任時的88億元提升到如今的200億元以上，化解財政危機。而經濟部分，上任至今，企業在台中投資資總額達7160億元，而她創辦的台中購物節今年也累積90億元消費金額，帶動消費商機。

在建設方面，盧秀燕強調「開不了工的，要開工；完不了工的，要完工」，例如延宕多年的大智路順利打通，台中巨蛋競圖已完成。社福方面，公托、公幼、親子館也都增加。