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彰化縣唯二跨年晚會 北斗防疫要掃QR Code追足跡

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化報導　
彰化縣北斗鎮公所將在北斗奠安宮舉辦跨年晚會，靠近牌樓的入口為活動門戶，進入前必須掃QR Code。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮公所將在北斗奠安宮舉辦跨年晚會，靠近牌樓的入口為活動門戶，進入前必須掃QR Code。記者簡慧珍／攝影

彰化縣唯二的跨年晚會「古都北斗─推展地方美食小吃暨歲末迎新活動」，除了確定不供應小吃，還將設定追蹤活動足跡的QR Code，進入活動會場北斗奠安宮停車場的民眾都要使用手機掃描官方QR Code才能進入。

北斗鎮公所表示，本來當天自備環保餐具或環保杯可兌換1支環保吸管，現在改為不必自備餐具，到場的前1000名民眾可領取1支環保吸管和1張摸彩券，送完環保吸管之後的到場民眾只領摸彩券，摸彩券總共3000張，送完為止。

北斗鎮公所發包跨年晚會勞務工程，取消擺設小吃攤位，相關經費歸庫，歌舞表演、摸彩活動按照原計畫進行，北斗奠安宮停車場入口也就是活動入口，相距約15公尺的側門當作出口，東側小門規畫為夜市出入口。

北斗鎮公所說，已委託包商設定追蹤活動足跡的QR Code，進入活動會場，先掃描貼在服務處桌上的QR Code，萬一有任何防疫問題，可以找到參加晚會者及活動足跡，夜市出入口目前可進可出，進來之前也要掃QR Code，但這個進出口可能因這幾天疫情變化作調整，若疫情緊繃，將依當場狀況關閉。

古都北斗跨年晚會獎品包括地方企業、團體捐贈，林林總總加起來價值近60萬元，從2支iPhone手機、2部4K液晶顯示器、30個氣炸鍋、4部Switch、2輛電動自行車、10輛折疊式腳踏車等大小獎品，12月31日晚上7點50分開始抽獎。

跨年晚會 吸管

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