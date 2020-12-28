台中港鹼粉卸船作業新機具 揚塵防制效果佳

台中港區業者已陸續投入裝卸機具設備改善，針對鹼粉作業改善方面，業者已新購集塵式漏斗(紐西蘭製)及密閉式抓斗(德國製)共2組，其中集塵式漏斗每座更斥資新台幣3500萬元購置，集塵防制效率最高可達9成，對於改善港區作業環境與達成綠色港口目標，更向前邁進一大步。

台中港務分公司表示，近年來致力於改善裝卸揚塵不遺餘力，除率先針對煤炭、砂石、銅土等逸散性貨物實施集中管理外，並自3年起協同航港局中部航務中心及台中市政府環保局，多次邀集貨主及裝卸業者，輔導其提出逸散性貨物裝卸改善計畫，並視該計畫實際執行成效，持續滾動檢討改進。

台中港務分公司表示，為善盡企業責任與因應日益趨嚴之環保法令規定，每年持續邀請港區業者、船務代理公會、報關公會、環保署、台中市環保局、航港局中部航務中心等單位，舉辦裝卸作業輔導改善相關會議，今年辦理2場說明會及2場座談會，針對作業現況缺失部分，進行檢討及建議改進對策，供業者改善參考。

業者新購之2組集塵式漏斗及密閉式抓斗鹼粉作業機具，已於本月初用於卸船作業。初步操作結果，成效明顯優於原有之舊式抓斗與漏斗，尤其在抓斗密閉性及漏斗上方之集塵效果，皆讓人眼睛為之一亮。

港務公司除要求裝卸機具應符合規定外，並訂有裝卸作業前、中、後相關規範與措施，嚴格要求裝卸業者確實辦理「開工前準備工作」、「完工後環境復原」，並填報「開工前自主檢核表」、「完工後自主檢核表」，及加強防塵阻隔與灑水噴霧等措施，以防範裝卸逸散污染情事再發生。