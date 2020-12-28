快訊

開第一槍！防疫加嚴 新北將停辦無法實名制跨年活動

川普簽署「台灣保證法」 促對台軍售常態化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨年夜活動多 中市提醒遊客選合法旅宿業住宿

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中跨年活動多，台中市觀旅局提醒遊客到台中，選住合法旅館或民宿。圖／台中市觀旅局提供
台中跨年活動多，台中市觀旅局提醒遊客到台中，選住合法旅館或民宿。圖／台中市觀旅局提供

今年台中跨年晚會將有全台最高海拔的谷關梨山跨年晚會、水湳中央公園及大里仁德公園雙主場的超大型跨年晚會、梧棲台中港區陽光活力跨年晚會，麗寶樂園跨年雙演唱會及國際級270度煙火秀，台中市府觀旅局提醒熱情參與活動的遊客，安排住宿時，一定要慎選經政府機關核發旅館業或民宿登記證暨專用標識之合法旅宿業住宿，切勿因價格低廉，選擇入住日租套房或非法旅宿場所，對自身權益及安全才有保障。

台中市觀旅局長林筱淇指出，日租套房非法旅宿未經過建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，還多隱藏於公寓大廈或狹小巷弄的違章建築內，未投保公共意外責任險，甚至逃漏稅捐，嚴重影響旅客住宿公共安全及權益。

林筱淇表示，日租套房非法旅宿業者多以網路訂房平台行銷廣告或受理訂房，以低價、交通便利、裝潢精緻花俏為由吸引消費者入住，多採用秘密留言或通訊軟體聯繫訂房及匯款，再由旅客自行前往或委託第三人帶領前往入住，無實體往來交易憑證及業者負責人姓名等資訊，規避政府查緝，一旦發生緊急意外事件，嚴重危及住宿旅客安全，消費者也很可能求償無門。

觀旅局提醒民眾入住前可至台灣旅宿網查詢旅館或民宿名稱，查無資料即為非法旅宿，民眾如發現有經營日租套房或非法旅宿場所，可提出書面檢舉，檢附明確的經營地點及交易明細等事證，經查證屬實，裁罰金額新台幣10萬元以上者，經營業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。

跨年晚會 訂房

延伸閱讀

中市57家低碳旅館 業者響應低碳每年少20萬元瓦斯費

台中大坑9號步道耗資730萬新建觀景平台 鳥瞰台中美景

逾5000人響應大安濱海樂園淨灘 清出百噸垃圾

台中太平蝙蝠洞延伸步道完工 兩座古樸風情跨越橋

相關新聞

北屯民宅今晨冒煙傳火警 一家五口吸入性嗆傷送醫

台中市北屯區景和東街民宅在今天清晨5時許傳出火警，警、消獲報時，屋內有人受困，消防隊經破窗後，在民宅的1至3樓分別救出屋...

跨年夜活動多 中市提醒遊客選合法旅宿業住宿

今年台中跨年晚會將有全台最高海拔的谷關梨山跨年晚會、水湳中央公園及大里仁德公園雙主場的超大型跨年晚會、梧棲台中港區陽光活...

就職兩周年 盧秀燕：2021台中幸福動起來

台中市長盧秀燕就職屆滿兩年，今率市府團隊向市民報告施政成果，以「台中幸福動起來」為主軸，報告財政、建設、經濟、環境及社福...

香莢蘭有錢景 政院允扶植發展

南投縣近年農業轉型，包括以咖啡栽種取代檳榔樹，埔里鎮與國信鄉近期更投入香草植物種植，種出「香莢蘭」經發酵、乾燥等加工程序...

一起璀璨台中 行道樹燈飾免費掛

台中市開放企業或團體參與布置台中夜景，即日起至2月28日可在行道樹懸掛燈飾，市府表示，原本依自治條例每株要收5000元保...

「台中之心」斷鍊？ 議員批不好走

台中市府大力推動的「台中之心」計畫完工，花6千多萬元改善市區人行、自行車道空間，串連7條主要園道及7座公園，號稱是市區最...

台灣大道公車 17線改走專用道

台中市台灣大道是全國公車路線最多道路，全長24.2公里有13家客運公司、77條路線行駛，雖設有公車專用道，但仍有67條線...

造林、公墓綠美化 「退火」多管齊下

台中市政府消防局調查發現，大肚山火災原因以燃燒雜草垃圾占79.06%最高，其次為公墓火警18.7%，因事涉多個管理單位，...

紫南宮元旦發銀錢母 取消加碼送

知名的南投縣竹山鎮紫南宮往年發放錢母時，民眾紛提早卡位大排長龍。但今年基於防疫，廟方昨天宣布調整錢母發送方式，明年元旦當...

秋冬火燒山 中部空汙雪上加霜

中部地區秋冬時節進入空汙季，因天乾物燥，一旦發生山林、雜草火警，空汙狀況雪上加霜。台中市大肚山因長年來火災頻傳致生態浩劫...

襪塞瓶安趴 募到27萬零錢鐵桌都壓垮

彰化縣「大員林生活圈」臉書社團發起「襪塞瓶安趴」公益活動，邀大家捐出零錢助弱勢，今天在圓林園會整大家捐出的各式撲滿、瓶瓶...

彰化地區汽車燃料費4萬多件未繳 期限只剩4天當心受罰

彰化地區109年度自用汽機車燃料使用費還有超過4萬件的車主未繳納，彰化監理站已在11月寄出雙掛號的催繳通知書，最後繳納期...

熱門新聞

大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

無招牌肉燥飯30年來10元佛心價 老闆：有賺就好

深夜見公園路邊站一整排「白色幽靈」男子嚇到差點閃尿

Zoo Mall開發案通過 預計2028與南環線通車啟用

中正橋改建首座橋墩完成 預計2022年12月通車

新竹縣跨年晚會活動 交通管制、接駁懶人包出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。