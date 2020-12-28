跨年夜活動多 中市提醒遊客選合法旅宿業住宿

今年台中跨年晚會將有全台最高海拔的谷關梨山跨年晚會、水湳中央公園及大里仁德公園雙主場的超大型跨年晚會、梧棲台中港區陽光活力跨年晚會，麗寶樂園跨年雙演唱會及國際級270度煙火秀，台中市府觀旅局提醒熱情參與活動的遊客，安排住宿時，一定要慎選經政府機關核發旅館業或民宿登記證暨專用標識之合法旅宿業住宿，切勿因價格低廉，選擇入住日租套房或非法旅宿場所，對自身權益及安全才有保障。

台中市觀旅局長林筱淇指出，日租套房非法旅宿未經過建管、消防、衛生、環保及觀光等主管機關審查合格，還多隱藏於公寓大廈或狹小巷弄的違章建築內，未投保公共意外責任險，甚至逃漏稅捐，嚴重影響旅客住宿公共安全及權益。

林筱淇表示，日租套房非法旅宿業者多以網路訂房平台行銷廣告或受理訂房，以低價、交通便利、裝潢精緻花俏為由吸引消費者入住，多採用秘密留言或通訊軟體聯繫訂房及匯款，再由旅客自行前往或委託第三人帶領前往入住，無實體往來交易憑證及業者負責人姓名等資訊，規避政府查緝，一旦發生緊急意外事件，嚴重危及住宿旅客安全，消費者也很可能求償無門。

觀旅局提醒民眾入住前可至台灣旅宿網查詢旅館或民宿名稱，查無資料即為非法旅宿，民眾如發現有經營日租套房或非法旅宿場所，可提出書面檢舉，檢附明確的經營地點及交易明細等事證，經查證屬實，裁罰金額新台幣10萬元以上者，經營業者完成繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10%至15%作為檢舉獎金。