北屯民宅今晨冒煙傳火警 一家五口吸入性嗆傷送醫

台中市北屯區景和東街民宅在今天清晨5時許傳出火警，警、消獲報時，屋內有人受困，消防隊經破窗後，在民宅的1至3樓分別救出屋內受困5人。民宅的一樓廚房全部燒毀，起火原因是煮食不慎或其他電器因素導致，有待火調科後續調查釐清，受困5人都僅有輕微嗆傷，已送醫治療，無大礙。

台中市消防局今天清晨5時許獲報，北屯區景和東街民宅傳出火警，東山、中山、北屯、東英消防分隊及第八大隊，出動消防車11輛、救護車5輛、消防人員43名，第八大隊副大隊長沈建民在場指揮搶救。