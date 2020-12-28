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北屯民宅今晨冒煙傳火警 一家五口吸入性嗆傷送醫
台中市北屯區景和東街民宅在今天清晨5時許傳出火警，警、消獲報時，屋內有人受困，消防隊經破窗後，在民宅的1至3樓分別救出屋內受困5人。民宅的一樓廚房全部燒毀，起火原因是煮食不慎或其他電器因素導致，有待火調科後續調查釐清，受困5人都僅有輕微嗆傷，已送醫治療，無大礙。
台中市消防局今天清晨5時許獲報，北屯區景和東街民宅傳出火警，東山、中山、北屯、東英消防分隊及第八大隊，出動消防車11輛、救護車5輛、消防人員43名，第八大隊副大隊長沈建民在場指揮搶救。
警、消到場後，發現民宅3樓冒出黑煙，現場為三樓RC結構，三樓前後側都有鐵皮雨遮、四樓鐵皮雨遮建物，消防隊經破窗後，分別在一樓臥室救出一名9歲男童、二樓臥室救出15歲、17歲少年、三樓後側陽台救出一名44歲男子、一名41歲女子，共計5名民眾均有吸入性嗆傷送往中國附醫，後續交由大隊火調人員調查鑑定起火原因，火勢在今天清晨6時許已撲滅。
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