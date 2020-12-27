聽新聞
test
0:00 / 0:00
襪塞瓶安趴 募到27萬零錢鐵桌都壓垮
彰化縣「大員林生活圈」臉書社團發起「襪塞瓶安趴」公益活動，邀大家捐出零錢助弱勢，今天在圓林園會整大家捐出的各式撲滿、瓶瓶罐罐捐出的零錢，超乎意料竟收到逾300名網友捐出的零錢27萬元，數零錢時一度壓垮鐵桌，讓大家開心的說「愛心超重了」。
「大員林生活圈」版主賴義乾發起捐零錢送愛心，也得到在地廠商響應，得展棉業也提供百雙襪子裝零錢，去年首度發起捐零錢，超乎意外募得19萬元，今年原以為受新冠肺炎影響，成績可能不如預期，沒想到竟比去年募得更多，讓數錢的志工都喜出望外。
今天公益活動也包括熱血計程車司機王國春「我只是個計程車司機」簽書會，和
愛心義賣及捐血活動，得展棉業業者張惠英也認購300本王國春新書，分送給捐血民眾，賴義乾說，加上現場義賣所得總收入是33萬7486元，公益款向將全數給華山基金會和彰化家扶中心。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言