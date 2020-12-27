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襪塞瓶安趴 募到27萬零錢鐵桌都壓垮

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣「大員林生活圈」臉書社團發起「襪塞瓶安趴」公益活動，邀大家捐出零錢助弱勢，今天在圓林園會整大家捐出的各式撲滿、瓶瓶罐罐捐出的零錢，超乎意料竟收到逾300名網友捐出的零錢27萬元 。圖／「大員林生活圈」提供
彰化縣「大員林生活圈」臉書社團發起「襪塞瓶安趴」公益活動，邀大家捐出零錢助弱勢，今天在圓林園會整大家捐出的各式撲滿、瓶瓶罐罐捐出的零錢，超乎意料竟收到逾300名網友捐出的零錢27萬元 。圖／「大員林生活圈」提供

彰化縣「大員林生活圈」臉書社團發起「襪塞瓶安趴」公益活動，邀大家捐出零錢助弱勢，今天在圓林園會整大家捐出的各式撲滿、瓶瓶罐罐捐出的零錢，超乎意料竟收到逾300名網友捐出的零錢27萬元，數零錢時一度壓垮鐵桌，讓大家開心的說「愛心超重了」。

「大員林生活圈」版主賴義乾發起捐零錢送愛心，也得到在地廠商響應，得展棉業也提供百雙襪子裝零錢，去年首度發起捐零錢，超乎意外募得19萬元，今年原以為受新冠肺炎影響，成績可能不如預期，沒想到竟比去年募得更多，讓數錢的志工都喜出望外。

今天公益活動也包括熱血計程車司機王國春「我只是個計程車司機」簽書會，和

愛心義賣及捐血活動，得展棉業業者張惠英也認購300本王國春新書，分送給捐血民眾，賴義乾說，加上現場義賣所得總收入是33萬7486元，公益款向將全數給華山基金會和彰化家扶中心。

彰化縣「大員林生活圈」臉書社團發起「襪塞瓶安趴」公益活動，邀大家捐出零錢助弱勢，今天在圓林園會整大家捐出的各式撲滿、瓶瓶罐罐捐出的零錢，數零錢時一度壓垮鐵桌，讓大家開心的說「愛心超重了」。圖／「大員林生活圈」提供
彰化縣「大員林生活圈」臉書社團發起「襪塞瓶安趴」公益活動，邀大家捐出零錢助弱勢，今天在圓林園會整大家捐出的各式撲滿、瓶瓶罐罐捐出的零錢，數零錢時一度壓垮鐵桌，讓大家開心的說「愛心超重了」。圖／「大員林生活圈」提供
彰化縣「大員林生活圈」臉書社團發起「襪塞瓶安趴」公益活動，邀大家捐出零錢助弱勢，今天在圓林園會整大家捐出的各式撲滿、瓶瓶罐罐捐出的零錢，數零錢時一度壓垮鐵桌，讓大家開心的說「愛心超重了」。圖／「大員林生活圈」提供
彰化縣「大員林生活圈」臉書社團發起「襪塞瓶安趴」公益活動，邀大家捐出零錢助弱勢，今天在圓林園會整大家捐出的各式撲滿、瓶瓶罐罐捐出的零錢，數零錢時一度壓垮鐵桌，讓大家開心的說「愛心超重了」。圖／「大員林生活圈」提供

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