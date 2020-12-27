弱勢兒童醫療也弱勢 彰化員榮醫院專車接育幼院童打A肝疫苗

彰化縣員林市員榮醫療體系傳愛不設限，26日派專車接送雲林縣斗六市一心育幼院的院童到員榮醫療體系員生醫院免費施打A肝疫苗。總院長張克士說，這些院童錯過免費施打期，但孩子的健康不能再錯過，員榮醫療體系得知後，去年即開始免費為院童施打，A肝疫苗一共要施打二劑，才能有完整的保護力。

張克士說，一心育幼院專門安置失依、失親及遭遇不幸的弱勢兒少，面對這些需要照顧的兒童，員榮醫療體系提供專業的醫療協助，此次有14位兒童到員生醫院免費施打「A肝」疫苗，10位施打第一劑，為基礎免疫接種型；4位施打第二劑，做追加免疫接種，都是施打新赫寶克 (Harvix720) 去活性A型肝炎疫苗，也由小兒科醫師做相關健康檢查，讓院童們能在專業的醫療照護下，彌補失去家庭的缺憾。

一心育幼院院長陳慶良說，一心育幼院院童大多來自家庭功能失能的家庭，所以必須的醫療照顧也經常中斷，此次由員榮醫院協助施打B肝疫苗，讓院童的醫療照護回到正常的軌道，也讓他們有正常的健康防護。