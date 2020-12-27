快訊

大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

弱勢兒童醫療也弱勢 彰化員榮醫院專車接育幼院童打A肝疫苗

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市員榮醫療體系傳愛不設限，派專車接送雲林縣斗六市一心育幼院的院童到員榮醫療體系員生醫院免費施打A肝疫苗，照顧弱勢兒童。圖／員榮醫院提供
彰化縣員林市員榮醫療體系傳愛不設限，派專車接送雲林縣斗六市一心育幼院的院童到員榮醫療體系員生醫院免費施打A肝疫苗，照顧弱勢兒童。圖／員榮醫院提供

彰化縣員林市員榮醫療體系傳愛不設限，26日派專車接送雲林縣斗六市一心育幼院的院童到員榮醫療體系員生醫院免費施打A肝疫苗。總院長張克士說，這些院童錯過免費施打期，但孩子的健康不能再錯過，員榮醫療體系得知後，去年即開始免費為院童施打，A肝疫苗一共要施打二劑，才能有完整的保護力。

張克士說，一心育幼院專門安置失依、失親及遭遇不幸的弱勢兒少，面對這些需要照顧的兒童，員榮醫療體系提供專業的醫療協助，此次有14位兒童到員生醫院免費施打「A肝」疫苗，10位施打第一劑，為基礎免疫接種型；4位施打第二劑，做追加免疫接種，都是施打新赫寶克 (Harvix720) 去活性A型肝炎疫苗，也由小兒科醫師做相關健康檢查，讓院童們能在專業的醫療照護下，彌補失去家庭的缺憾。

一心育幼院院長陳慶良說，一心育幼院院童大多來自家庭功能失能的家庭，所以必須的醫療照顧也經常中斷，此次由員榮醫院協助施打B肝疫苗，讓院童的醫療照護回到正常的軌道，也讓他們有正常的健康防護。

疫苗 育幼院

相關新聞

襪塞瓶安趴 募到27萬零錢鐵桌都壓垮

彰化縣「大員林生活圈」臉書社團發起「襪塞瓶安趴」公益活動，邀大家捐出零錢助弱勢，今天在圓林園會整大家捐出的各式撲滿、瓶瓶...

彰化地區汽車燃料費4萬多件未繳 期限只剩4天當心受罰

彰化地區109年度自用汽機車燃料使用費還有超過4萬件的車主未繳納，彰化監理站已在11月寄出雙掛號的催繳通知書，最後繳納期...

南投消防局補助熱水器更換 元旦開跑最高1.2萬元

時序入冬，不少民眾為保持室溫，習慣將門窗緊閉，造成居家環境通風不良，若碰上熱水器、瓦斯爐等燃燒不全，恐致一氧化碳中毒，南...

地瓜夫妻號召義賣 9個月累積百萬善款捐彰化家扶

新冠肺炎疫情影響，彰化家扶中心今年募款短缺，本月底結算今年捐款與去年差了3百多萬，幾乎是歷年來最冷清，在菜市場做生意的彰...

台灣特有種當主角 「幸福森林」繪本扎根犯罪被害保護觀念

犯罪被害人保護協會台灣南投分會、南投地方檢察署和在地藝術家合作，以保護犯罪被害人為核心，將台灣黑熊、石虎等擬人化繪製出對...

中部7縣市治理平台綠批亂花錢 市府：規劃符合社會期待

台中市民進黨市議員江肇國今指出，研究發展考核委員會編列110年度預算，其中「中台灣區域治理平台」預算經費，從109年度的...

影／「嘸呷睏末去」梧棲百年油條店12元燒餅價格親民

台中市梧棲老街有家油條百年老店，傳了第二代的早餐店，老板每天做燒餅油條，價格很親民，燒餅和油條都是12元，多是當地人去吃...

元旦連假中市1日671處定點收運 2日正常沿街收運

台中市政府環保局指出，元旦垃圾收運服務，除1月3日清潔隊例行休假外，其餘2天均維持垃圾收運服務，1月1日採「日間定時定點...

愛台日商壽司店大量進用身心障礙者 回鍋也給機會

日商平祿壽司一年多前洗碗部4個職缺，經理徐少同全數進用身心障礙者。徐少同表示，考量自動化洗濯系統可依SOP操作，工作屬性...

台灣大道慢車道壅塞 共17線公車1月15日前兩階回專用道

台中市台灣大道是全國公車路線最多的道路，全長24.2公里，共有13家客運公司77條路線行駛。其中67線公車遠慢車道。市府...

埔鹽南新重現花海 下月辦藝術節

彰化縣昔日歲末花海壯觀景象今年零落，埔鹽鄉南新村用去年剩餘種子播撒，並用油菜籽代替綜合波斯菊，重現南新花海美景，路過民眾...

杉林溪冬茶賽 還未展售幾賣光

南投縣冬季杉林溪優良茶競賽展售會昨天登場，除了比賽茶展售，還有茶席、青農文創、蜂蜜、蔬果、蕃薯等竹山農特產園遊攤位，吸引...

熱門新聞

無招牌肉燥飯30年來10元佛心價 老闆：有賺就好

基隆公車停靠區被占好占滿成卸貨區 還放三角錐別靠近

基隆漏水率全國第一 何時才能擺脫水炸彈、爛路？

「公車站牌變我家臥房」 座椅舒適他睡到天亮民眾傻眼

中正橋改建首座橋墩完成 預計2022年12月通車

台南再添新景點 斥2.35億元新營鐵道地景公園今啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。