新住民最愛的台中東協廣場 設跨境體驗要成青創基地

台中市的東協廣場已是新住民聚會廣場，市府經濟發展局設置「台中跨境體驗示範基地」，明年起委由靜宜大學營運，元月即將開幕啟用；市府表示將提供台中企業與創業青年優質的跨境電商服務整合平台，並希望打造為中台灣青創基地及跨境商務人才庫。

今天舉行基地開幕記者會，副市長陳子敬表示，「台中跨境體驗示範基地」提供實體進駐場域，也鏈結國內外電商平台資源，包括如Lazada、Tiki、Alibaba、Amazon等都加入，還有產官學研顧問團。

基地明年起由靜宜大學接棒營運 ，市府表示，將與學校合作辦理創新創業競賽、引進業師陪伴式輔導制度、鏈結國內外加速器及提供研發創新補助資源等，整合多元輔導資源，吸引更多青創產業落腳台中。

靜宜大學校長唐傳義表示，此基地鄰近台中火車站，位置優異且移工經濟體群聚，未來將與靜宜東南亞國際學生交流，為企業提供優質的跨國人才。

靜宜大學職產長魏清圳說，基地將發揮諮詢輔導、資源鏈結、共享平台三大服務功能，並提供共同工作空間、直播、辦公與會議場地，機能完善，讓台中青創進駐，再鏈結國內外跨境資源、各大跨境通路商及台中在地特色產業，更盼吸引國外團隊投資台中落地營運。