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彰化地區汽車燃料費4萬多件未繳 期限只剩4天當心受罰
彰化地區109年度自用汽機車燃料使用費還有超過4萬件的車主未繳納，彰化監理站已在11月寄出雙掛號的催繳通知書，最後繳納期限到今年12月31日止，彰化監理站指出，逾期未繳納將會依公路法第75條規定處罰300元至3000元罰鍰，還會被移送強制執行，提醒還未繳納汽燃費的車主們儘速繳納。
彰化監理站站長王顯文表示，根據行政執行分署的統計分析，近年來行政機關移送強制執行最大宗的就是汽燃費的欠繳案件，提醒車主在收到開徵或催繳通知書後，一定要記得按時至金融機構、郵局、超商繳納，以免逾期未繳而受罰又遭移送強制執行。
現在繳納管道多元，若繳款通知書遺失或不確定自己愛車是否有繳納的車主，也可透過電話語音(412-1111或412-6666)、監理服務網或使用超商多媒體設備查詢、補單及繳費，使用手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付及元大行動APP，也可以線上查詢及線上刷卡繳費。
監理站也鼓勵車主申辦自動轉帳扣繳汽燃費或電子繳款單，不必擔心遺忘繳費而受罰，車輛若不再使用，應到監理站辦理車輛報廢登記，以免汽燃費持續累計，增加負擔。
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