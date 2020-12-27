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地瓜夫妻號召義賣 9個月累積百萬善款捐彰化家扶

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶今年在菜市場辦12場次義賣活動，志工犧牲假日還要兼送貨，相當不容易。記者林敬家／攝影
彰化家扶今年在菜市場辦12場次義賣活動，志工犧牲假日還要兼送貨，相當不容易。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情影響，彰化家扶中心今年募款短缺，本月底結算今年捐款與去年差了3百多萬，幾乎是歷年來最冷清，在菜市場做生意的彰化市民陳月熒年初發起幫家扶募款100萬目標，號召朋友認購水果，從春夏賣到冬天不間斷，包括地瓜、鳳梨、木瓜、西瓜、芭樂等農產品，在各界支持下，9個月擺攤12場次，終於累積超過100萬元善款。

菜市場愛心義賣這周末是今年的最後一場次，距離目標還差2萬元，昨天一早彰化家扶中心後援團體就在彰化市三民市場內擺攤，大聲叫賣，許多婆婆媽媽消費做愛心，還有更多的訂單商品全排在室內空間，一天下來結算金額共進帳5萬8千多元，超過目標數字，讓志工都相當感動。

彰化家扶中心高級事務員林滿麗表示，在市場賣炭烤地瓜的陳月熒是家扶長期捐款人，今年3月靠賣烤地瓜捐給家扶15萬元善款，是今年以來第一筆大額捐款，她得知社福團體募款困難，準備長期抗戰，與丈夫號召彰化元帥府信眾一起做愛心，今年4月開始每月在自己攤位前義賣1到2場次，但清明、中秋、國慶銷售狀況不好，還會加碼再賣一天，等東西都銷出才安心，除了買來義賣的產品，還有許多愛心人士贊助的手工產品。

林滿麗說，為了刺激購買意願，每次都盡可能推出不同農特產品，並當季當令，菜市場不好停車，因此志工還要兼送貨，最遠送到台中去，時常早出晚歸，人手不足她也號召自己的同學一起幫忙，就這樣積少成多，終於達標，真是相當大的鼓舞。

彰化家扶今年受疫情影響募款，連續9個月在菜市場義賣終於在年底達到100萬元目標。記者林敬家／攝影
彰化家扶今年受疫情影響募款，連續9個月在菜市場義賣終於在年底達到100萬元目標。記者林敬家／攝影

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