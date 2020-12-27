中部7縣市治理平台綠批亂花錢 市府：規劃符合社會期待

台中市民進黨市議員江肇國今指出，研究發展考核委員會編列110年度預算，其中「中台灣區域治理平台」預算經費，從109年度的69萬8千暴增到576萬8千，增加8倍，江指出，中市合作提案逐年減少，他質疑這些錢成為國民黨7縣市政府聯誼經費？市府研考會主委吳皇昇指出，明年編列的經費還包括邀學界研究經費，提案減少是把雷同案件合併。

國民黨執政縣市達14個，中部7縣市從前市長林佳龍任內創設的4縣市 ，擴增到目前的7縣市，盧秀燕上任後，繼續辦理，因台中是唯一的直轄市，資源與能見度高，盧秀燕順理成章成為中部國民黨執政縣市的領頭羊。

中台灣區域治理平台，跳脫中彰投苗4縣市，北有新竹縣，南接雲林縣，納入嘉義市，人口合計約700萬人，土地面積占全國1/3。

江肇國質疑，2017年提案有50案，2018年有80案，2019年則有35項提案，2020年剩23案，預算經費方面，反而從69萬8千元，提高到576萬8千元，暴增8倍，江肇國批，今年度開會內容是「反萊豬」，市府編列預算成為國民黨縣市長的聯誼平台。

台中市府強調，提案少是議案聚焦，預算增加是用在議題的研究，但從學者的角度來觀察，中台灣區域治理平台是否具有決策力，則抱持疑問。

台中市府研會主委吳皇昇表示，提案少是把議案聚焦，不要重覆。另明年度預算增加是用在議題的研究，邀請學術界從學者的角度來觀察。他表示，雖然帳面預算金額有部分增長，但其規劃符合外界期待，預算使用將有更高效益。

吳主委指出，在區域治理的預算項目中主要為推動「中台灣區域治理平台」，台中市作為區域治理的發起縣市，且身為平台七縣市中的唯一直轄市，為強化運作量能，明年會就空汙環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷五大層面，擴大舉辦研討會以及論壇，邀請產、官、學界之代表共同研討台中所面臨的問題，厚實城市發展能量。