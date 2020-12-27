台中市港藝中心表揚志工 有夫妻、姊妹和父子檔
台中市港區藝術中心今天舉辦志工服務隊表揚暨明年度授證典禮，共表揚302人次及授證173位志工；有11對夫妻、4家姊妹、1對父子相約走出家庭追求自我實現。
港藝志工服務隊協助大台中海線地區藝文推廣活動，今年總時數超過2萬6000小時，志工們除來自大台中各地外，也有來自鄰近苗栗、彰化，每位志工抱持服務熱忱，持續提供優質服務；今年港區藝術中心開館20周年，有28位服務20年不間斷的志工。
台中市文化局副局長曾能汀表示，港區藝術中心志工隊今年總服務時數逾2萬6000小時，很感謝志工們在推動藝文的這群無私貢獻推手們致上敬意。
台中市港區藝術中心志工團隊中榮獲「台中市志願服務獎勵」有1位志工獲一等獎、2位志工獲二等獎、3位志工獲三等獎，曾能汀頒發獎狀，感謝也期勉大家未來繼續散發文化志工的熱誠與專業。
志工們今天自編歌舞表演「願作鴛鴦不羨仙」、「心花開」、「Bong Bong」等三首舞碼；志工們從10月起，利用空檔時間排練今天的表演，以求完美表現。
今天的表揚活動，台中市文化局副局長曾能汀、台中市議會副議長顏莉敏、中市議員楊典忠、陳廷秀、王立任、中市港區藝術中心代理主任周武慶、志工隊長王月美等人出席。
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