快訊

戒備變種病毒！英國120人返台 進機場以最快速度完成

噱頭、藏暗示？巨乳正妹清涼衣著找乾爹！警：無法可管

台中市港藝中心表揚志工 有夫妻、姊妹和父子檔

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市港區藝術中心今天表揚志工，志工有4對姊妹檔，圖為許麗仙與許麗玉，這對姊妹在港藝值勤時數超過200小時以上。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今天表揚志工，志工有4對姊妹檔，圖為許麗仙與許麗玉，這對姊妹在港藝值勤時數超過200小時以上。圖／台中市港區藝術中心提供

台中市港區藝術中心今天舉辦志工服務隊表揚暨明年度授證典禮，共表揚302人次及授證173位志工；有11對夫妻、4家姊妹、1對父子相約走出家庭追求自我實現。

港藝志工服務隊協助大台中海線地區藝文推廣活動，今年總時數超過2萬6000小時，志工們除來自大台中各地外，也有來自鄰近苗栗、彰化，每位志工抱持服務熱忱，持續提供優質服務；今年港區藝術中心開館20周年，有28位服務20年不間斷的志工。

台中市文化局副局長曾能汀表示，港區藝術中心志工隊今年總服務時數逾2萬6000小時，很感謝志工們在推動藝文的這群無私貢獻推手們致上敬意。

台中市港區藝術中心志工團隊中榮獲「台中市志願服務獎勵」有1位志工獲一等獎、2位志工獲二等獎、3位志工獲三等獎，曾能汀頒發獎狀，感謝也期勉大家未來繼續散發文化志工的熱誠與專業。

志工們今天自編歌舞表演「願作鴛鴦不羨仙」、「心花開」、「Bong Bong」等三首舞碼；志工們從10月起，利用空檔時間排練今天的表演，以求完美表現。

今天的表揚活動，台中市文化局副局長曾能汀、台中市議會副議長顏莉敏、中市議員楊典忠、陳廷秀、王立任、中市港區藝術中心代理主任周武慶、志工隊長王月美等人出席。

台中市港區藝術中心今天表揚志工。圖／台中市港區藝術中心提供
台中市港區藝術中心今天表揚志工。圖／台中市港區藝術中心提供

延伸閱讀

完全中學教師 國、高中部同工不同酬

完全中學一校兩制 中市藍綠議員要求國中老師同工同酬

北市捷運工程局長22日列席中市議會 說明斷軸事件

影／議員賴佳微擋中捷公司報告 主席李榮鴻動怒拍桌

相關新聞

中部7縣市治理平台綠批亂花錢 市府：規劃符合社會期待

台中市民進黨市議員江肇國今指出，研究發展考核委員會編列110年度預算，其中「中台灣區域治理平台」預算經費，從109年度的...

影／「嘸呷睏末去」梧棲百年油條店12元燒餅價格親民

台中市梧棲老街有家油條百年老店，傳了第二代的早餐店，老板每天做燒餅油條，價格很親民，燒餅和油條都是12元，多是當地人去吃...

元旦連假中市1日671處定點收運 2日正常沿街收運

台中市政府環保局指出，元旦垃圾收運服務，除1月3日清潔隊例行休假外，其餘2天均維持垃圾收運服務，1月1日採「日間定時定點...

愛台日商壽司店大量進用身心障礙者 回鍋也給機會

日商平祿壽司一年多前洗碗部4個職缺，經理徐少同全數進用身心障礙者。徐少同表示，考量自動化洗濯系統可依SOP操作，工作屬性...

台灣大道公車塞慢車道阻車流 17線公車調回專用道

台中市台灣大道部分路段慢車道壅塞情形，交通局將行駛慢車道的9路公車在部分路段分流至公車專用道。明年1月15日起再調整48...

埔鹽南新重現花海 下月辦藝術節

彰化縣昔日歲末花海壯觀景象今年零落，埔鹽鄉南新村用去年剩餘種子播撒，並用油菜籽代替綜合波斯菊，重現南新花海美景，路過民眾...

杉林溪冬茶賽 還未展售幾賣光

南投縣冬季杉林溪優良茶競賽展售會昨天登場，除了比賽茶展售，還有茶席、青農文創、蜂蜜、蔬果、蕃薯等竹山農特產園遊攤位，吸引...

路權鼓勵 中市617路全換電動公車

台中市政府積極推動電動公車政策，目前全市有197輛，數量全國第一。目前電動公車分布在8家客運業者經營的29條公車路線，其...

豐原轉運中心商業機能 地方期待

台中市府為加強交通路網樞紐，規畫4處可銜接鐵、公路的城際轉運中心，興建中的豐原轉運中心兼具轉運、商場及停車場等複合式功能...

周休玩樂趣／大里親水遊 霧峰看林家花園、逛青創市集

台中市大里區、霧峰區距離市中心不遠，由市區沿著台3線國光路，可抵達大里區康橋水岸親水公園、霧峰區霧峰林家花園、光復新村，...

周休玩樂趣／霧峰民生故事館、議蘆會館 吃出特色

大里、霧峰近年發展迅速，各式餐廳爭相插旗。大里區中興商圈、德芳路和巷弄裡美食餐廳林立；霧峰則除了樹仁商圈美食知名，區農會...

迎後疫情時代！電商論壇明台中登場6達人經驗分享

新冠肺炎疫情影響各行各業，甚至改變商業模式，旅遊、餐飲業等面臨極大考驗，宅配外送平台、電商等卻快速成長。跨境電商經濟論壇...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。