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影／「嘸呷睏末去」梧棲百年油條店12元燒餅價格親民

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中梧棲百年油條老店，老板每天早起手工做油條和燒餅。記者游振昇／攝影
台中梧棲百年油條老店，老板每天早起手工做油條和燒餅。記者游振昇／攝影

台中市梧棲老街有家油條百年老店，傳了第二代的早餐店，老板每天做燒餅油條，價格很親民，燒餅和油條都是12元，多是當地人去吃，老板在價目表下方寫順口溜，要懂閩南語才唸得出來，「嘸呷睏末去，呷嘸金生氣」，客人看到都說很幽默，和老板個性一樣。

這家燒餅油條百年老店開在梧棲區文化里西建路上，老板林清標今年71歲，從小跟著家人學做燒餅油條，父親早年在彰化賣，他14歲和家人搬到台中梧棲開店，因為當時看中台中港開港發展商機，在梧棲老街開店一開50多年，油條店對面原是菜市場，後來搬遷，改建住宅。

林清標每晚10點洗和浸泡黃豆，隔天早上3點開始準備煮豆漿米漿，炸油條，桿麵皮做燒餅，店內商品幾乎都是12元，一套燒餅油條配豆漿，早餐3樣共36元就可吃很飽，他說兒子不願接手燒餅油條祖傳活，他會做到不能做為止，在梧棲老街賣燒餅油條，賣了50多年，這裡是他的第二故鄉，和客人的感情就像認識很久的朋友，一句寒喧話家常，就是幸福人生。

台中梧棲百年油條老店，價格很親民。記者游振昇／攝影
台中梧棲百年油條老店，價格很親民。記者游振昇／攝影

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