影／「嘸呷睏末去」梧棲百年油條店12元燒餅價格親民

台中市梧棲老街有家油條百年老店，傳了第二代的早餐店，老板每天做燒餅油條，價格很親民，燒餅和油條都是12元，多是當地人去吃，老板在價目表下方寫順口溜，要懂閩南語才唸得出來，「嘸呷睏末去，呷嘸金生氣」，客人看到都說很幽默，和老板個性一樣。

這家燒餅油條百年老店開在梧棲區文化里西建路上，老板林清標今年71歲，從小跟著家人學做燒餅油條，父親早年在彰化賣，他14歲和家人搬到台中梧棲開店，因為當時看中台中港開港發展商機，在梧棲老街開店一開50多年，油條店對面原是菜市場，後來搬遷，改建住宅。