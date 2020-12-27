快訊

中華郵政：明起暫停收寄發往英國各類航空郵件

歐盟國家今天開打疫苗 德、匈牙利等國已偷跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣大道公車塞慢車道阻車流 17線公車調回專用道

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局在台灣大道實施慢車道公車改上專用道，減少與汽機車爭道亂象。圖/台中市政府提供
台中市交通局在台灣大道實施慢車道公車改上專用道，減少與汽機車爭道亂象。圖/台中市政府提供

台中市台灣大道部分路段慢車道壅塞情形，交通局將行駛慢車道的9路公車在部分路段分流至公車專用道。明年1月15日起再調整48、73、77、151、152、323、324、325路等8條公車路線，在台灣大道民權路至台中工業區一路段改行駛公車專用道。

交通局長葉昭甫表示，明年1月中調整後，台灣大道文心路至光明陸橋出市區方向，慢車道公車班次將從每日496班下降到194班，約減少61%慢車道班次，可望改善假日台中交流道車輛回堵情形。

台灣大道民權路至文心路雙向慢車道段，調整後每天380班下降到326班，減少約14%慢車道班次；光明陸橋至工業區一路雙向慢車道則由797班下降到609班，減少約24%班次，紓解慢車道公車與汽、機車併行，慢車道交通壅塞情形。

交通局說明，慢車道路線調整行駛專用道將以雙向停靠站位一致為原則，部分路線因轉向問題使公車需提前切換車道，仍有雙向停靠站位不一致情形，再請民眾多加留意。

交通局表示，台灣大道慢車道公車「分流」措施即將上路，民眾可至交通局網站查詢各路線調整後詳細停靠資訊，也可至「台中市即時公車動態資訊」查詢，或撥打市民服務免費專線1999詢問。

延伸閱讀

豐原轉運中心商業機能 地方期待

台中617路公車全面電動化 首次進到梧棲區服務

台中機踏車移置自治條例觸礁 被批疊床架屋

台中市民限定優惠！雙十公車新制上路

相關新聞

元旦連假中市1日671處定點收運 2日正常沿街收運

台中市政府環保局指出，元旦垃圾收運服務，除1月3日清潔隊例行休假外，其餘2天均維持垃圾收運服務，1月1日採「日間定時定點...

愛台日商壽司店大量進用身心障礙者 回鍋也給機會

日商平祿壽司一年多前洗碗部4個職缺，經理徐少同全數進用身心障礙者。徐少同表示，考量自動化洗濯系統可依SOP操作，工作屬性...

台灣大道公車塞慢車道阻車流 17線公車調回專用道

台中市台灣大道部分路段慢車道壅塞情形，交通局將行駛慢車道的9路公車在部分路段分流至公車專用道。明年1月15日起再調整48...

埔鹽南新重現花海 下月辦藝術節

彰化縣昔日歲末花海壯觀景象今年零落，埔鹽鄉南新村用去年剩餘種子播撒，並用油菜籽代替綜合波斯菊，重現南新花海美景，路過民眾...

杉林溪冬茶賽 還未展售幾賣光

南投縣冬季杉林溪優良茶競賽展售會昨天登場，除了比賽茶展售，還有茶席、青農文創、蜂蜜、蔬果、蕃薯等竹山農特產園遊攤位，吸引...

路權鼓勵 中市617路全換電動公車

台中市政府積極推動電動公車政策，目前全市有197輛，數量全國第一。目前電動公車分布在8家客運業者經營的29條公車路線，其...

豐原轉運中心商業機能 地方期待

台中市府為加強交通路網樞紐，規畫4處可銜接鐵、公路的城際轉運中心，興建中的豐原轉運中心兼具轉運、商場及停車場等複合式功能...

周休玩樂趣／大里親水遊 霧峰看林家花園、逛青創市集

台中市大里區、霧峰區距離市中心不遠，由市區沿著台3線國光路，可抵達大里區康橋水岸親水公園、霧峰區霧峰林家花園、光復新村，...

周休玩樂趣／霧峰民生故事館、議蘆會館 吃出特色

大里、霧峰近年發展迅速，各式餐廳爭相插旗。大里區中興商圈、德芳路和巷弄裡美食餐廳林立；霧峰則除了樹仁商圈美食知名，區農會...

迎後疫情時代！電商論壇明台中登場6達人經驗分享

新冠肺炎疫情影響各行各業，甚至改變商業模式，旅遊、餐飲業等面臨極大考驗，宅配外送平台、電商等卻快速成長。跨境電商經濟論壇...

紅樓夢兩大女主角比一比 莊典亮：當老師的會偏愛她　

很多家長陪伴孩子讀中國古典文學，都覺得艱澀。彰化縣埔心國中今天邀請兒童文學作家莊典亮，搭配影片和插畫，從現代男女朋友的關...

今年閨月蜜棗早熟 彰化縣員林果農「蘋安棗」上市

彰化縣員林市果農陳勝華20多年發生車禍失去左腳，原本沮喪失志的他看到4名幼兒，鼓起勇氣轉行種水果，接受農委會輔導，他種的...

熱門新聞

速限30公里！桃園這處交通寧靜區設固定式測速照相

北市停車費29萬人溢繳逾2千萬元 快申請退費

金門「安東一營區」據點 紀錄「一戰成名」的熊震球

逃跑移工回來看診 醫師問卦：這是演哪一齣？

口罩國家隊贊助 鄭文燦戴桃園限定版「MIT」口罩

捷運岡山路竹延伸線高市需自籌百億 陳其邁出這招解決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。