台灣大道公車塞慢車道阻車流 17線公車調回專用道

台中市台灣大道部分路段慢車道壅塞情形，交通局將行駛慢車道的9路公車在部分路段分流至公車專用道。明年1月15日起再調整48、73、77、151、152、323、324、325路等8條公車路線，在台灣大道民權路至台中工業區一路段改行駛公車專用道。

交通局長葉昭甫表示，明年1月中調整後，台灣大道文心路至光明陸橋出市區方向，慢車道公車班次將從每日496班下降到194班，約減少61%慢車道班次，可望改善假日台中交流道車輛回堵情形。

台灣大道民權路至文心路雙向慢車道段，調整後每天380班下降到326班，減少約14%慢車道班次；光明陸橋至工業區一路雙向慢車道則由797班下降到609班，減少約24%班次，紓解慢車道公車與汽、機車併行，慢車道交通壅塞情形。

交通局說明，慢車道路線調整行駛專用道將以雙向停靠站位一致為原則，部分路線因轉向問題使公車需提前切換車道，仍有雙向停靠站位不一致情形，再請民眾多加留意。

交通局表示，台灣大道慢車道公車「分流」措施即將上路，民眾可至交通局網站查詢各路線調整後詳細停靠資訊，也可至「台中市即時公車動態資訊」查詢，或撥打市民服務免費專線1999詢問。