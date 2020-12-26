紅樓夢兩大女主角比一比 莊典亮：當老師的會偏愛她　

很多家長陪伴孩子讀中國古典文學，都覺得艱澀。彰化縣埔心國中今天邀請兒童文學作家莊典亮，搭配影片和插畫，從現代男女朋友的關係解讀紅樓夢，原來古代人的愛情和歡喜悲傷一點都不難懂。看到林黛玉含恨而死，國中生雖難過但理解賈府不得不的安排。

埔心國中昨天舉辦熱鬧的耶誕節活動，今天接力舉辦親子講座，開放學區小學學童和家長參加，視聽教室幾乎座無虛席。莊典亮免費演講，談中國四大古典名著中的紅樓夢，強調今天講了快4小時，頂多講到其中的百分之一，故事發展線索埋在各篇章，需細細閱讀，紅樓夢和另外三部古典名著一樣，都是隨時可以拿起閱讀的好書。

莊典亮介紹紅樓夢第一女主角林黛玉、第二女主角薛寶釵，播放影片和ppt個性對照表格，詢問家長和學生比較喜歡哪一位，舉手結果是5比5。莊典亮說，當老師的讀者都偏愛薛寶鄉釵個性的學生，活潑開朗，臉上始終掛著微笑，林黛玉情緒不穩常鬧脾氣又愛哭，像這樣的學生常讓老師頭痛。

莊典亮用現代男女朋友相處來比喻賈寶玉、林黛玉、薛寶釵之間的關係，不但家長聽懂，學生也理解，男女愛情在考量整個家族、傳統和個人個性的情況下，往往無法兼顧，紅樓夢悲劇讓人惋惜，現代人閱讀古人智慧，應該用健康的心態面對得失。