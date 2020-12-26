今年閨月蜜棗早熟 彰化縣員林果農「蘋安棗」上市

彰化縣員林市果農陳勝華20多年發生車禍失去左腳，原本沮喪失志的他看到4名幼兒，鼓起勇氣轉行種水果，接受農委會輔導，他種的蜜棗又大又甜，命名「蘋安棗」，希望吃到蜜棗的顧客平安健康。

前縣長魏明谷、立法委員陳素月、縣議員張欣倩等人，今天到陳勝華的果園品嘗蘋安棗，為他加油打氣。陳勝華說，蜜棗採收期通常在每年農曆臘月到隔年春節，今年可能閏月，蜜棗提前成熟，他以「棗到平安，蘋安棗到（找到平安，平安早到）把今年蜜棗命名為「蘋安棗」。

陳勝華本來大貨車司機，發生重大車禍雖大難不死，卻失去左腳，那時他不到40歲，忽然變成殘障人士終生不良於行，差一點想了結生命，看到4名孩子聲聲叫著「爸爸」，期望他能像過去一樣笑口常開，精神奕奕，讓他陷入思考「我若認輸走了，妻子與孩子要怎麼辦？」

於是他鼓舞自己再出發，拄著義肢出門學種芭樂、蜜棗等果樹，從出水里轉移到員林崙雅里、林厝派出所附近的百果山，為了拚出一片天，他請教農友前輩，選擇適宜果樹品種，也接受農委會輔導，憑藉不認輸的意志力，終於滿園果樹長出香甜果實。立法委員陳素月說，陳勝華的努力令人感動，民眾可用行動鼓勵他，一起「找到平安，平安早到。」