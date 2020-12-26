鞋廠老闆改種柑橘18 年 甜到不行遊客喊「出師了！」　

彰化縣溪湖鎮農民黃明田18年前從女鞋業轉業種柑橘，前3年幾乎沒收成，經過多方討教資深農民，逐漸掌握訣竅，目前種植約一甲地、6種柑橘，每年從7月賣到過完農曆年，現在柑橘結實纍纍，帝王柑上市果粒特大，遊客品嘗後都誇他「出師了」。

黃明田原本開工廠代工製造女鞋，台灣鞋廠大舉西進中國，黃明田不願跟著上、下游產業鏈離開台灣，決定跟母親學種椪柑。「剛開始種的那3年，每年收成不到5萬元。」黃明田今天表示，隔行如隔山，6分地的椪柑生長欠佳，他向朋友請教台灣哪裡的柑橘好吃，後來帶著茶葉等禮物到梅山、古坑、東勢等地，向資深農民請益，改進種植技術。

又過了4年，黃明田的種植技術純熟，椪柑穩定結果，他逐年增加種植芸香科果樹和種植面積，最多量產9種柑橘和檸檬，為照顧好每一品種，現在約一甲地的果園內量產甜柚、帝王柑、椪柑、紅香橙、沙糖桔、柳丁，另保留少量年柑，作為過年應景商品。

已經掌握種植技巧的黃明田，種出的沙糖桔只有甜味，毫無酸味，通常建議最後食用，先吃椪柑、帝王柑，再吃紅香橙；每一種柑橘各有風味，有的清香，有的甜到不行。