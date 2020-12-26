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親子研習燈籠彩繪 為彰化建城300年踩街暖身

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為了替明年春節期間舉辦的「彰化300 古城新生」踩街活動暖身，彰化市公所在今天在彰化市老人文康活動中心隆重舉辦「創意環保燈籠製作研習活動」，參加的親子都發揮創意，完成美麗的手作燈籠。圖／彰化市公所提供
為了替明年春節期間舉辦的「彰化300 古城新生」踩街活動暖身，彰化市公所在今天在彰化市老人文康活動中心隆重舉辦「創意環保燈籠製作研習活動」，參加的親子都發揮創意，完成美麗的手作燈籠。圖／彰化市公所提供

為了替明年春節期間舉辦的「彰化300 古城新生」踩街活動暖身，彰化市公所在今天（26日）與明天的上午9時至12時與下午13時30分至16時30分，在彰化市老人文康活動中心隆重舉辦4場次的「創意環保燈籠製作研習活動」，大家在老師指導下，都發揮創意，完成美麗的手作燈籠。

「創意環保燈籠製作研習活動」每場都各提供130份燈籠材料，免費提供參加民眾學習製作各式各樣、造型奇特的燈籠，分別是：第一場-「紅福百變燈籠」、第二場-「編福球燈」、第三場-「手提水母花燈」、第四場-「浪漫酒瓶燈」，4場燈籠研習都聘請專業的老師至現場說明與指導。

林世賢表示，市公所將環保議題融入本次創意花燈製作研習活動內，除可推行傳統藝術教育外，也希望教導民眾珍惜資源、愛物惜物的觀念。更有意義的是，手持自己完成獨一無二的燈籠，參加市公所明年舉辦的「彰化300 古城新生」踩街活動，一起迎接彰化建縣（城）即屆滿300年，共同見證彰化的歷史以及文化發展！

林世賢說，彰化在清朝初年經由漢人開墾拓展形成「半線莊」，在康熙晚期逐漸發展成為「半線街」，至雍正元年（西元1723年），正式設立彰化縣，再過3年即西元2023年，就將是彰化建縣滿3百年的大日子，由於彰化市是縣城所在地，彰化300對於彰化市可說意義重大，市公所已陸續舉辦各種活動暖身，屆時歡迎市民與各地遊客朋友，一起到彰化來提燈過新年，感受彰化的城市活力。

為了替明年春節期間舉辦的「彰化300 古城新生」踩街活動暖身，彰化市公所在今天在彰化市老人文康活動中心隆重舉辦「創意環保燈籠製作研習活動」，參加的親子都發揮創意，完成美麗的手作燈籠。圖／彰化市公所提供
為了替明年春節期間舉辦的「彰化300 古城新生」踩街活動暖身，彰化市公所在今天在彰化市老人文康活動中心隆重舉辦「創意環保燈籠製作研習活動」，參加的親子都發揮創意，完成美麗的手作燈籠。圖／彰化市公所提供
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為了替明年春節期間舉辦的「彰化300 古城新生」踩街活動暖身，彰化市公所在今天在彰化市老人文康活動中心隆重舉辦「創意環保燈籠製作研習活動」，參加的親子都發揮創意，完成美麗的手作燈籠。圖／彰化市公所提供
為了替明年春節期間舉辦的「彰化300 古城新生」踩街活動暖身，彰化市公所在今天在彰化市老人文康活動中心隆重舉辦「創意環保燈籠製作研習活動」，參加的親子都發揮創意，完成美麗的手作燈籠。圖／彰化市公所提供
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花燈

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