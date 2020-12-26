逃跑移工回來看診 醫師問卦：這是演哪一齣？

彰化縣一名董姓醫師的印尼籍看護工今年年初逃跑，沒想到這名看護工在本月7日被一名台灣女子帶來看診，雖然戴口罩，董醫師仍認出她就是不辭而別的看護工，立即暗中報警，台灣女子察覺，看完診就帶看護工離開，警方已查出她們騎乘的機車號碼，研判可能有逃逸外勞集團，正循線偵辦。

董姓醫師在員林市開業，今天表示，本月7日有一名外籍移工由台灣女子陪伴看診，他一看竟是他家的逃跑看護工，即暗中報警，台灣女子好像察覺，離開診間即帶著看護工逕自離開，錄影監視畫面顯示她們共乘一輛機車離去。

事後董姓醫師在臉書po文「之前我家逃跑的外勞今天自費來看我的門診，請問這是演哪一齣」引起許多網友回應，交流家有外籍看護工的甘苦；董姓醫師不願透露外籍看護工當初離開時帶走多少財物，僅表示都已報案，交由警方偵辦。

董姓醫師說，印尼籍看護工44歲，去年底報到，照顧他臥病在床的母親，看護工經常跑到四樓用手機聊天，每次都聊很久，他和家人從不以為意，這名看護工在今年初忽然失蹤，根據大樓保全轉述，當天看護工搬三個箱子，被問搬箱子去哪裡，看護工聲稱幫老闆搬箱子出門一下，就沒看見她回來。