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竹山杉林溪冬茶賽 茶農張俊宏夫婦囊括兩大特等獎
南投縣冬季杉林溪優良茶競賽展售會今天登場，除了比賽茶展售還有茶席、青農文創、蜂蜜、蔬果、蕃薯等竹山農特產園遊攤位，吸引大批遊客。新品種及烏龍茶組特等獎由茶農張俊宏、陳妙綺夫婦囊括是最大贏家，縣長林明溱也到場品茗，為南投好茶和農產代言。
林明溱說，竹山鎮是南投八大茶區之一，杉林溪茶遠近馳名，連大陸都有不少忠實客戶，杉林溪優良茶競賽不僅參賽件數越來越多，品質更是年勝一年，今年烏龍茶組及新品種組共有835件參賽，評審嚴格篩選只有6成入圍「二梅」品級以上，難怪比賽茶展售會還沒開始，就已經快被買光。
今年冬季杉林溪優良茶競賽頭等以上得獎名單如下，烏龍茶組特等陳妙綺，頭等一蔡佳紋、頭等二陳紫靜、頭等三歐陽丞恩，頭等張慈珉、張晏榕、連瑋民、黃致誠、巫宥緯、歐陽丞恩、陳紫靜；新品種組特等張俊宏，頭等一劉建宏、頭等二陳宜菁、頭等三張博凱，頭等劉建宏、陳惠專、劉興濠、張慈珉。
杉林溪冬茶賽由茶改場魚池分場長黃正宗、凍頂工作站長林儒宏擔任主審，林儒宏說，今年雨水少茶菁品質容易參差，更考驗製茶技術，尤其火候不宜過熟，特等獎茶外形圓緊勻整、水色金黃、發酵香與培火香搭配合宜、滋味甘醇飽滿具活性，品質非凡。竹山鎮農會總幹事鄭文惠指出，感謝南投縣府及茶改推廣行銷杉林溪優良茶，也讓今年冬茶銷售暢旺，歡迎民眾把握時間到竹山選購品茗。
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