竹山杉林溪冬茶賽 茶農張俊宏夫婦囊括兩大特等獎

南投縣冬季杉林溪優良茶競賽展售會今天登場，除了比賽茶展售還有茶席、青農文創、蜂蜜、蔬果、蕃薯等竹山農特產園遊攤位，吸引大批遊客。新品種及烏龍茶組特等獎由茶農張俊宏、陳妙綺夫婦囊括是最大贏家，縣長林明溱也到場品茗，為南投好茶和農產代言。

林明溱說，竹山鎮是南投八大茶區之一，杉林溪茶遠近馳名，連大陸都有不少忠實客戶，杉林溪優良茶競賽不僅參賽件數越來越多，品質更是年勝一年，今年烏龍茶組及新品種組共有835件參賽，評審嚴格篩選只有6成入圍「二梅」品級以上，難怪比賽茶展售會還沒開始，就已經快被買光。

今年冬季杉林溪優良茶競賽頭等以上得獎名單如下，烏龍茶組特等陳妙綺，頭等一蔡佳紋、頭等二陳紫靜、頭等三歐陽丞恩，頭等張慈珉、張晏榕、連瑋民、黃致誠、巫宥緯、歐陽丞恩、陳紫靜；新品種組特等張俊宏，頭等一劉建宏、頭等二陳宜菁、頭等三張博凱，頭等劉建宏、陳惠專、劉興濠、張慈珉。