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台中食水嵙溪首推燈光音樂秀 石岡花漾藝術節今晚點燈
「第二屆食水嵙溪石岡花漾藝術節」將自今日起至明年2月28日登場，今年有別以往，首度在食水嵙溪推出燈光音樂秀，唯美燈飾映照河面波光，璀璨浪漫超吸睛，並規劃「希望燈場」、「愛的魔力燈場」、「魔幻水世界燈場」、「真摯浪漫玫瑰花牆」、「相守一生情人鵲橋」、「香榭情人大道」及「水漾光祝福」7大主題燈區，夢幻指數破表。
石岡區長劉素幸表示，今年石岡花漾藝術節橫跨元旦、春節假期及元宵節，展期共65天，今晚18時30分在情人木橋舉辦點燈儀式，包括台灣知名創作歌手陳零九、民歌歌手施孝榮、閩南語歌手許富凱等人都將到場演唱，現場還有精彩萬分的煙火秀，歡迎民眾來石岡享受美好的燈光氛圍。
石岡區公所說明，今年食水嵙溪燈光音樂秀於展期每晚18時30分開始，每半小時演出一次，打造繽紛浪漫的燈光音樂饗宴，搭配沿途炫麗的光環境廊道，包括東豐自行車道、情人木橋等石岡著名景點，規劃7大主題燈區，絕美燈飾不容錯過。
石岡區公所指出，除夜間藝術燈光，白天也可到東豐自行車綠廊、九房童話世界3D彩繪村、土牛客家文化館等景點遊玩，體驗台中山城客庄風情。
石岡區公所表示，今晚點燈，舞台區入口處將設置紅外線體溫量測儀，請民眾配合量體溫並消毒，活動期間請全程戴口罩，除補充水分外禁止飲食，經勸導不聽者可依法開罰，為利通知防疫相關訊息，也請攜帶手機並全程開機；此外，活動禁止參加對象包括居家隔離及檢疫者、自主健康管理者，以及發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，表演人員、工作人員及一般民眾均適用，提醒民眾注意。
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