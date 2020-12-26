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這麼多人怎會難過？百果樹紅磚屋熄燈 黃春明：我不遺憾

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
百果樹紅磚屋將在年底畫下句點，作家黃春明今舉辦告別演說，現場擠滿前來祝賀的友人。記者張議晨／攝影。
百果樹紅磚屋將在年底畫下句點，作家黃春明今舉辦告別演說，現場擠滿前來祝賀的友人。記者張議晨／攝影。

作家黃春明經營的百果樹紅磚屋本月底熄燈，今天舉辦最後一場講座，由黃春明當主角，小小紅磚屋擠滿好友，如同過年般熱鬧；紅磚屋經營8年，今最後一次出席活動，黃春明臉上反而浮現滿滿笑容，「有這麼多好友來看我，怎會難過？」，「不會有遺憾」。

紅磚屋位於宜蘭火車站前，門口迎賓立牌寫著：「請來喝一杯咖啡，火車會等你」，被形容是火車站前最美的人文風景；但縣議會要求紅磚屋公開招標，加上黃春明要專心寫作，因此發文至宜蘭縣文化局，盼紅磚屋交棒給年輕人，決定營業到月底。

百果樹每年有上百場講座，今年最後一場，由黃春明當主角，下午１點半屋內先播放他所執導的紀錄片「大甲媽祖回娘家」，活動還沒開始，紅磚屋內就擠滿黃的舊識，不辭勞遠從外縣市趕來，紀錄紅磚屋謝幕的前一刻。

今黃春明化身紅磚屋「服務生」，親切招待入座賓客，簽書、合照，臉上滿是笑容。紅磚屋經營8年，今年畫上句點，黃春明樂觀笑說，不捨是一定有的，這是他自己的興趣，沒有人強迫我「但有這麼多好友來看我，怎會難過？」

黃春明說，事情不必句點，但人要有句點，他沒有任何政治意識，但議會卻用政治觀點來看紅磚屋「很糟糕」；紅磚屋會有人接棒，換另一種方式，另一種地方，有年輕團隊接續下去，會慢慢做下去，不會只有百果樹紅磚屋。

他說，他今年就滿87歲，最後一刻還有這麼多好友來看我，太難得了，明天會怎樣我不知道，今天是我「多賺到一次！」

黃春明2014年罹上淋巴癌，但他化療持續寫作，被問到罹癌又碰到紅磚屋熄燈，會不會遺憾，黃春明反而露出笑容，「今天這麼熱鬧，怎會有遺憾！」

黃春明今在百果樹紅磚屋舉辦告別演說，活動開始前播放黃春明拍攝紀錄片「大甲媽祖回娘家」。記者張議晨/攝影
黃春明今在百果樹紅磚屋舉辦告別演說，活動開始前播放黃春明拍攝紀錄片「大甲媽祖回娘家」。記者張議晨/攝影

黃春明 火車站 大甲媽祖

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