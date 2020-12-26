彰化縣花海播種遲 埔鹽南新花海盛開藝術節如期登場

彰化縣昔日歲末花海壯觀景象今年零落，埔鹽鄉南新村用去年剩餘種子播灑，並用油菜籽代替綜合波斯菊，重現南新花海美景，路過民眾都忍不住停車拍照，帶回今年冬末最美麗的回憶。

埔鹽鄉南新村花海相當有名，每年舉辦活動總是吸引數以千計遊客遊賞。今年花海約1.3公頃，村長許正賀今天表示，將在元月9日舉辦農村花海藝術節，今年內容更豐富，有修平科大教授指導大明高中學生以皮特．平蒙德里安作品，設計一副花海藝術畫，用黃波斯菊花海構圖呈現一個牛頭，迎接辛丑年的到來。

彰化縣二期稻作收割後，縣政府補助鄉鎮市公所和農會輔導農民播灑花卉種子，形成大面積花海配合彰化縣「花在彰化」系列活動。往年花海總面積平均150公頃，此時已經花開遍野，無論騎車或開車路過鄉間農路，花海次遞延綿，萬紫千紅映照明淨藍天，美不勝收，可是今年花海卻明顯減少又開花零落。

縣政府農務暨植物保護科科長黃松欽說，今年疫情影響花卉種子的採收和船運，縣政府招標採購，3次流標，11月初第四次招標成功，縣政府分兩批發放，第一批11月15日發給已作好規畫的鄉鎮市公所和農會，11月22日發出第二批。

南新村長許正賀表示，冬季花海的種子最好在二期稻作收割前灑下，收割之後的稻莖蓋住種子保濕，能讓花卉長得好，12月中下旬有花可賞；收割後才灑種子的成長效果較差，花卉還要同時與雜草競爭，雜草略勝一籌，他和社區人員辛苦拔半天，雜草還是勝過花卉，花海部分角落綠油油。