寒冬送暖10年不間斷 蔡其昌：施比受更有福

歲末寒冬，立法院副院長蔡其昌邀集慈善團體募集愛心物資，今日上午於清水服務處，下午於大甲服務處辦理「溫馨關懷寒冬送暖」活動。透過志工夥伴協助發送上千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭，給予社會弱勢族群寒冬中一份溫暖。

蔡其昌表示，這是服務團隊連續第10年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與天一圓德基金會共同舉辦，提供愛心物資發送給地方邊緣戶，讓大家都能夠歡喜迎接新年到來。

蔡其昌說，施比受更有福，能夠給予就是世界上最幸福的事，只要我們能力允許，將會年年持續辦理，希望能照顧更多社會弱勢。