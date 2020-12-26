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寒冬送暖10年不間斷 蔡其昌：施比受更有福

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌邀集慈善團體募集愛心物資，今日上午於清水服務處辦理「溫馨關懷寒冬送暖」活動。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌邀集慈善團體募集愛心物資，今日上午於清水服務處辦理「溫馨關懷寒冬送暖」活動。圖／蔡其昌服務處提供

歲末寒冬，立法院副院長蔡其昌邀集慈善團體募集愛心物資，今日上午於清水服務處，下午於大甲服務處辦理「溫馨關懷寒冬送暖」活動。透過志工夥伴協助發送上千份白米、麵條、油品等民生物資，關懷地方邊緣家庭，給予社會弱勢族群寒冬中一份溫暖。

蔡其昌表示，這是服務團隊連續第10年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與天一圓德基金會共同舉辦，提供愛心物資發送給地方邊緣戶，讓大家都能夠歡喜迎接新年到來。

蔡其昌說，施比受更有福，能夠給予就是世界上最幸福的事，只要我們能力允許，將會年年持續辦理，希望能照顧更多社會弱勢。

天一圓德基金會指出，一件事持續的做便會使人感動，發送關懷物資已邁入第10年，基金會在全台提供寒冬送暖、急難救助、無棺入葬等社會服務，感謝各界善心人士提供愛心，基金會將會把愛分享給需要的人。

立法院副院長蔡其昌今年持續與天一圓德基金會共同舉辦寒冬送暖活動。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌今年持續與天一圓德基金會共同舉辦寒冬送暖活動。圖／蔡其昌服務處提供

愛心 蔡其昌 立法院

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