台中山線門戶豐原轉運中心 公共空間藝術徵件

台中市豐原轉運中心新建工程公共空間，自即日至明年1月18日展開公共藝術徵稿，邀請民眾與藝術家們集思廣益，將公共藝術造型設計以「轉運站」、「流動」、「鐵道」、「大眾運輸」、「火車過山洞」等意象表現，融入在地文化背景及歷史涵養，期盼透過公眾美學美化環境，打造旅客安全、便捷、舒適的多功能轉運空間。

交通局表示，豐原轉運中心位置緊臨台鐵豐原站，以轉運、商場及停車場等複合式功能打造而成，建物外觀以俐落線條營造都市形象，透過少量外裝展現建築本體深度美感，並以「火車過山洞」的意象將轉運站與台鐵火車站連結。

此外，豐原轉運中心在台中八大轉運中心體系，定位是大型轉運場站，將擔任台中山線地區門戶，服務潭子、大雅、神岡、后里、東勢、石岡、新社及和平等區，兼具轉運、商場及停車場功能，與鐵路高架化後的豐原站整合後，將可成為山線地區通往台中各地區的重要轉運樞紐，期盼能活絡地區發展，並成為豐原區具有地方特色的地標建築物。

交通局指出，公有建築物及重大公共工程，將公共藝術融入民眾參與，透過公眾美學美化環境。目前藝術徵稿計畫已上網公告，可上文化部公共藝術官方網站查詢：https://publicart.moc.gov.tw/index.php。