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中興新村設興大分校 南投縣力求活化和景觀維護雙贏

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
中興大學計畫在中興新村成立分校，讓南投縣民相當期待，但也擔心開發影響中興新村特有的文化景觀。記者江良誠／攝影
中興大學計畫在中興新村成立分校，讓南投縣民相當期待，但也擔心開發影響中興新村特有的文化景觀。記者江良誠／攝影

中興大學規畫在中興新村設立分校，讓中興新村活化出現新契機。南投縣長林明溱說，縣府尚未接到公文，但關於中興新村活化和文化資產保護，縣府會妥善規畫，達成雙贏目標。

蔡英文總統今年兩度到南投視察，表示會促成中興大學到中興新村設立分校，協助中興新村活化，讓南投縣民相當期待。中興新村過去是省府所在，不只是重要政治中心，完整的花園城市聚落也是重要文化景觀，居民擔心中興大學設立分校，需要開發整修，可能導致老建築受損，讓中興新村失去原有風貌。

縣議員張嘉哲說，中興新村省府廳舍由縣府登錄為「文化景觀保存區」，深具歷史和文化意義，應保留原貌活化使用，其中辦公廳舍與宿舍近2500户，文化局應主動協助中興大學，在增建及修繕廳舍時妥善規畫，避免開發過程造成建築聚落破壞與毁損。

文化局長林榮森說，中興新村設立中興大學分校與醫學院，縣府尚未接獲公文，將待計畫核定後進行相關研議，如有衝突地方，縣府會基於文化資產保護立場全力協助解決。中興新村依文資法登錄為「文化景觀」，文化局也在進行保存計畫檢討，有助於未來活化開發。

林明溱說表示，從前行政院長賴清德到蔡英文總統，中央多次至中興新村考察推動活化，但中興大學分校與醫學院計畫還沒接到中央具體的方案，確定後會由文化局文化資產委員會加速審查。

他認為，分校與醫學院應在住宅區外，在人力訓練中心附近土地規畫，保留舊宿舍作為文化景觀區。國發會目前出租宿舍吸引文創業者進駐，文創相關產業相當熱絡，就是不錯的模式，在依法行政前提下縣府都樂觀其成。

國發會開放部分舊宿舍讓文創業者進駐，讓老建築成功活化。記者江良誠／攝影
國發會開放部分舊宿舍讓文創業者進駐，讓老建築成功活化。記者江良誠／攝影
中興新村道路兩旁夾峙如同綠色隧道，是相當少有的花園城市景觀。記者江良誠／攝影
中興新村道路兩旁夾峙如同綠色隧道，是相當少有的花園城市景觀。記者江良誠／攝影
國發會開放部分舊宿舍讓文創業者進駐，讓老建築成功活化。記者江良誠／攝影
國發會開放部分舊宿舍讓文創業者進駐，讓老建築成功活化。記者江良誠／攝影

中興新村 中興大學 文化局

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