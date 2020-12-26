彰化3500萬元50公尺雲梯車亮相 相招來看高樓救災演練

消防救災是嚴禁民眾看熱鬧的，但彰化縣消防局訂28日上午為測試新購要價3500萬元的50公雲梯車，則歡迎消防迷一睹它的真面目，及欣賞它「高高在上」的高樓救災演練英姿。

彰化縣消防局代理局長邱聰佳說，這輛全縣唯一的50公尺雲梯車，將在消防局28日上午8時30分到9時30分在彰化市義興街舉辦的「高樓防救災成果演練」中，首度亮相，歡迎消防迷們先睹為快，也來為英勇的消防隊員們加油打氣。不過，演練時，義興街將交通管制，同時為配合防疫，所有人員都必須戴口罩。

為因應高樓火災搶救，彰化縣消防局新購這輛要價3500萬元的50公尺雲梯消防車，經過日夜操作訓練，已正式投入彰化縣災害搶救行列，配置在彰化分隊。目前，全縣共有7輛雲梯車，除這輛新購的雲梯車是50公尺外，其餘均是30公尺，分別配置在其他分隊。

彰化縣消防局指出，消防局原配置在彰化分隊的一輛50公尺雲梯車因逾齡必須汰換，在2019年追加預算中編列預算，新購此一50公尺雲梯消防車，連同高壓細水霧系統，經費達3500萬元，在完成交貨及驗收後配置在彰化分隊，彰化分隊另輛30公尺雲梯車，則移往配置到東區分隊

消防局表示 彰化市11層樓以上建築物共計有30餘棟，最高層是19樓，遇有11層樓以上建築物火災，立即派遣彰化分隊50公尺雲梯消防車，並可同步派遣彰化東區分隊30公尺的雲梯車(可達10層樓)，並結合建築物本身的防火區劃及消防設備，建構高空救災網，以維護縣民生命財產安全。