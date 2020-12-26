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台中617路公車全面電動化 首次進到梧棲區服務

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中617路公車今年下旬全面電動化，也是電動公車首次進到梧棲區。圖／台中市交通局提供
台中617路公車今年下旬全面電動化，也是電動公車首次進到梧棲區。圖／台中市交通局提供

推行綠色交通，減少廢氣排放，台中市積極推動電動公車政策，2013年推行至今數量已從10輛成長至197輛，數量穩居全國第一。

台中市交通局表示，電動公車目前分布8家客運業者經營的29條公車路線，其中，617路公車從今年下旬全面替換，也是電動公車首次進到梧棲區服務。

交通局長葉昭甫指出，617路公車行經童綜合醫院梧棲院區、台中高鐵站、彩虹眷村和嶺東科技大學等重要地點，除便利民眾，電動公車推行也讓居民共同響應綠色運輸、享有清新環境。

台中市積極配合中央「2030市區公車電動化執行計畫」，協調客運業者參與交通部電動大客車補助計畫，加速汰換老舊柴油公車；此外，市府也將透過幹線公車電動化、優先核予經營業者路權等政策，鼓勵客運業者採用電動公車，以2022年總數290輛為目標，逐步建構台中低碳大眾運輸環境。

台中市持續推動綠色交通政策，包括增加電動公車數量、雙十公車優惠、增設iBike站點、宣導搭乘大眾運輸、規劃捷運路網等，打造安全、環保的永續運輸環境。

公車 台中市 梧棲

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