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中市57家低碳旅館 業者響應低碳每年少20萬元瓦斯費

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市政府觀旅局推動低碳旅館認證計畫，共有57家低碳旅館。圖／台中市政府觀旅局提供
台中市政府觀旅局推動低碳旅館認證計畫，共有57家低碳旅館。圖／台中市政府觀旅局提供

台中市政府觀旅局推動低碳旅館認證計畫，原有低碳旅館47家，加上今年獲得低碳旅館認證的10家旅館，中市低碳旅館共57家，逐步提升中市旅館業面對全球暖化的調適能力，同時希望能提供力行低碳生活的旅人另一種住宿型態，在維持旅遊品質的前提下盡可能減少碳足跡，達成低碳旅遊、永續觀光的目標。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，低碳旅遊不只是精打細算，也是節能省電，更重要的是對永續生存議題的重視。而執行「低碳認證旅館」計畫，除了呼應市府友善環境政策外，更能協助提升中市旅館業面對全球性暖化衝擊的適應力。

台中市原有低碳旅館47家，今年共有10家旅館獲得低碳認證殊榮，包括裕元花園酒店、林酒店、川賦商旅、中科大飯店、香榭大飯店、旅巷輕旅、寄居蟹行旅、植光花園酒店、新幹線花園酒店及歐非行旅，中市低碳旅館共計57家。

林筱淇說明，認證過程是透過邀集各領域專家，針對能源設備、低碳服務方式等軟硬體項目進行輔導檢視，再提供旅館業者實際可行的節能措施與建議。以參與認證業者為例，原訂定的契約容量為350瓩，經節能措施後調整契約容量至200瓩，每年可節費近2萬餘元；另一家業者經建議，調整了館內2台熱水鍋爐設定溫度及水龍頭熱水出水量，預估每年可降低瓦斯使用費20萬餘元。

林筱淇強調，低碳旅館認證計畫是讓旅宿業者以實際行動支持友善環境的具體方式，通過認證，對業者無疑是個好宣傳，因這代表旅館環境品質優良，能吸引綠色消費客群及節省能源開支，也代表旅館業者融入永續發展經營理念，並與國際趨勢接軌。

台中市今年共有10家旅館獲得低碳認證殊榮，林酒店加入低碳旅館行列。圖／台中市政府觀旅局提供
台中市今年共有10家旅館獲得低碳認證殊榮，林酒店加入低碳旅館行列。圖／台中市政府觀旅局提供
低碳旅館業者調整館內2台熱水鍋爐設定溫度及水龍頭熱水出水量，預估每年可降低瓦斯使用費20萬餘元。圖／台中市政府觀旅局提供
低碳旅館業者調整館內2台熱水鍋爐設定溫度及水龍頭熱水出水量，預估每年可降低瓦斯使用費20萬餘元。圖／台中市政府觀旅局提供

酒店 林筱淇 台中市

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