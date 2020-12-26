中市57家低碳旅館 業者響應低碳每年少20萬元瓦斯費

台中市政府觀旅局推動低碳旅館認證計畫，原有低碳旅館47家，加上今年獲得低碳旅館認證的10家旅館，中市低碳旅館共57家，逐步提升中市旅館業面對全球暖化的調適能力，同時希望能提供力行低碳生活的旅人另一種住宿型態，在維持旅遊品質的前提下盡可能減少碳足跡，達成低碳旅遊、永續觀光的目標。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，低碳旅遊不只是精打細算，也是節能省電，更重要的是對永續生存議題的重視。而執行「低碳認證旅館」計畫，除了呼應市府友善環境政策外，更能協助提升中市旅館業面對全球性暖化衝擊的適應力。

台中市原有低碳旅館47家，今年共有10家旅館獲得低碳認證殊榮，包括裕元花園酒店、林酒店、川賦商旅、中科大飯店、香榭大飯店、旅巷輕旅、寄居蟹行旅、植光花園酒店、新幹線花園酒店及歐非行旅，中市低碳旅館共計57家。

林筱淇說明，認證過程是透過邀集各領域專家，針對能源設備、低碳服務方式等軟硬體項目進行輔導檢視，再提供旅館業者實際可行的節能措施與建議。以參與認證業者為例，原訂定的契約容量為350瓩，經節能措施後調整契約容量至200瓩，每年可節費近2萬餘元；另一家業者經建議，調整了館內2台熱水鍋爐設定溫度及水龍頭熱水出水量，預估每年可降低瓦斯使用費20萬餘元。