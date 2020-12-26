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早鳥才有！2021台中元旦升旗有風潮水瓶和國旗口罩

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
縣市合併10周年，2021年升旗典禮對台中來說非常有意義；但要配合中央流行疫情指揮中心防疫新規範，當天所有參與民眾需全程佩戴口罩。圖／台中市新聞局提供
縣市合併10周年，2021年升旗典禮對台中來說非常有意義；但要配合中央流行疫情指揮中心防疫新規範，當天所有參與民眾需全程佩戴口罩。圖／台中市新聞局提供

迎接2021年到來，台中市元旦升旗典禮邀請小小禮兵、台中在地頂尖樂團及國光國小鼓藝社演出，更有台中家商服裝科帶來融合在地特色的創意國旗裝走秀，現場將有限量發放的宣導品、小國旗及國旗口罩，邀請民眾一同歡度元旦。

縣市合併10周年，2021年升旗典禮對台中來說非常有意義；但要配合中央流行疫情指揮中心防疫新規範，當天所有參與民眾需全程佩戴口罩，除補充水分外禁止飲食，現場也將配置乾洗手，全面落實防疫。

民政局說，慶祝大台中縣市合併滿十周年，市府在12月舉辦了各區公所創意國旗裝競賽，競賽前3名及2名佳作作品，將在元旦升旗典禮當天，由5名台中家商服裝科學生代表，攜手24位穿國旗裝的小朋友登台走秀，象徵29區團結共榮，期盼大台中邁向每個美好的十年。

2021年元旦升旗典禮迎旗將由僑泰高中儀隊首度擔任，接著還有台中在地頂尖樂團獻唱熱門組曲，炒熱現場氣氛，最後由台中市國光國小鼓藝社壓軸演出，配合音樂及鼓聲頓點擺動，帶領民眾迎向新的一年。

明年元旦最特別的是有超「萌」小小禮兵孫孫也將於現場操槍表演。「孫孫」從小就愛上三軍儀隊，現年5歲的他，家中至少有4套軍禮服，是忠實的軍儀隊小粉絲。孫孫說，平時在家中固定練習1小時，並時刻關注哪裡有軍儀隊表演或社團練習，抓緊機會學習操槍技巧，當天將為大家帶來精采表演。

2021年市府準備了限量宣導品「風潮水瓶」，更加碼發放限量國旗意象口罩、手持小國旗及陳允寶泉食品贊助的太陽餅，典禮當天早上6點30分開始發放，每人各限領1個，送完為止。

明年元旦最特別的是有超「萌」小小禮兵孫孫也將於現場操槍表演。「孫孫」從小就愛上三軍儀隊，現年5歲的他，家中至少有4套軍禮服，是忠實的軍儀隊小粉絲。圖／台中市新聞局提供
明年元旦最特別的是有超「萌」小小禮兵孫孫也將於現場操槍表演。「孫孫」從小就愛上三軍儀隊，現年5歲的他，家中至少有4套軍禮服，是忠實的軍儀隊小粉絲。圖／台中市新聞局提供
2021年元旦升旗，有限量宣導品「風潮水瓶」，更加碼發放限量國旗意象口罩，當天早上6點30分開始發放，每人各限領1個，送完為止。圖／台中市新聞局提供
2021年元旦升旗，有限量宣導品「風潮水瓶」，更加碼發放限量國旗意象口罩，當天早上6點30分開始發放，每人各限領1個，送完為止。圖／台中市新聞局提供

國旗 口罩

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