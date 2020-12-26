中捷推限量紀念電子票證 12月28日6站詢問處同步開賣

台中市雙十公車優惠明年元旦起市民限定，台中捷運公司除協助提供市民綁卡服務，再推出1000張「2020限量紀念電子票證」供市民綁卡及收藏，票證由榮獲德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室設計，12月28日上午9時在六站捷運詢問處販售。

台中捷運公司表示，雙十公車優惠新制即將登場，捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、烏日站日前開始提供綁卡服務，因市民須自備電子票證，中捷公司進一步推出「2020限量紀念電子票證」，讓市民現場購買後可立即綁卡。

中捷公司董事長林志盈表示，紀念電子票證由榮獲德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室設計，以中捷logo為符號，重複纏繞變成紋飾圖騰，運用錯視原理，在平面中創造出空間感，加上不同方向的捷運車輛，也象徵台中四通八達交通樞紐的地理位置。

中捷公司提醒，限量紀念電子票證每張100元，每人限購1張，市政府站販售200張外，其餘協助綁定的另5站販售數量均160張，總量1000張，6處車站從12月28日上午8時發放號碼牌，請民眾排隊依序購買。另外，紀念電子票證有一卡通版及愛金卡版，將隨機販售。