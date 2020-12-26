聽新聞
test
0:00 / 0:00
中捷推限量紀念電子票證 12月28日6站詢問處同步開賣
台中市雙十公車優惠明年元旦起市民限定，台中捷運公司除協助提供市民綁卡服務，再推出1000張「2020限量紀念電子票證」供市民綁卡及收藏，票證由榮獲德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室設計，12月28日上午9時在六站捷運詢問處販售。
台中捷運公司表示，雙十公車優惠新制即將登場，捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、烏日站日前開始提供綁卡服務，因市民須自備電子票證，中捷公司進一步推出「2020限量紀念電子票證」，讓市民現場購買後可立即綁卡。
中捷公司董事長林志盈表示，紀念電子票證由榮獲德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室設計，以中捷logo為符號，重複纏繞變成紋飾圖騰，運用錯視原理，在平面中創造出空間感，加上不同方向的捷運車輛，也象徵台中四通八達交通樞紐的地理位置。
中捷公司提醒，限量紀念電子票證每張100元，每人限購1張，市政府站販售200張外，其餘協助綁定的另5站販售數量均160張，總量1000張，6處車站從12月28日上午8時發放號碼牌，請民眾排隊依序購買。另外，紀念電子票證有一卡通版及愛金卡版，將隨機販售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言