快訊

歸仁雙屍案被關押6834天 謝志宏獲補償2319萬元要上訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷推限量紀念電子票證 12月28日6站詢問處同步開賣

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中捷運公司推出1000張「2020限量紀念電子票證」供市民綁卡及收藏，票證由榮獲德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室設計，12月28日上午9時在六站捷運詢問處販售。圖／中捷公司提供
台中捷運公司推出1000張「2020限量紀念電子票證」供市民綁卡及收藏，票證由榮獲德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室設計，12月28日上午9時在六站捷運詢問處販售。圖／中捷公司提供

台中市雙十公車優惠明年元旦起市民限定，台中捷運公司除協助提供市民綁卡服務，再推出1000張「2020限量紀念電子票證」供市民綁卡及收藏，票證由榮獲德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室設計，12月28日上午9時在六站捷運詢問處販售。

台中捷運公司表示，雙十公車優惠新制即將登場，捷運綠線松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站、烏日站日前開始提供綁卡服務，因市民須自備電子票證，中捷公司進一步推出「2020限量紀念電子票證」，讓市民現場購買後可立即綁卡。

中捷公司董事長林志盈表示，紀念電子票證由榮獲德國紅點包裝設計獎的邊境實驗室設計，以中捷logo為符號，重複纏繞變成紋飾圖騰，運用錯視原理，在平面中創造出空間感，加上不同方向的捷運車輛，也象徵台中四通八達交通樞紐的地理位置。

中捷公司提醒，限量紀念電子票證每張100元，每人限購1張，市政府站販售200張外，其餘協助綁定的另5站販售數量均160張，總量1000張，6處車站從12月28日上午8時發放號碼牌，請民眾排隊依序購買。另外，紀念電子票證有一卡通版及愛金卡版，將隨機販售。

台中捷運 公車

延伸閱讀

斷裂連結器軸心是新產品 軌道界質疑中捷成白老鼠？

中捷斷軸推給組裝不良 中市府氣炸

中捷連結器軸心不符標準 市府質疑非個案

苦盼11年的中捷 何時無阻暢行？

相關新聞

台中垃圾費隨袋徵收 觀念待宣導

台中市焚化爐明年起陸續歲修，垃圾大戰一觸即發，環保團體提議市府應師法石岡區實施「垃圾費隨袋徵收」，可減少垃圾量71％，但...

彰化僑義建校一甲子啟用新前庭　全球暖化意象長駐校園　

台灣八七水災發生後，僑胞捐款興建學校，以「僑」字命名，其中僑義國小位在彰化縣溪州鄉，今天歡慶建校60年，同時舉行改善後的...

中市57家低碳旅館 業者響應低碳每年少20萬元瓦斯費

台中市政府觀旅局推動低碳旅館認證計畫，原有低碳旅館47家，加上今年獲得低碳旅館認證的10家旅館，中市低碳旅館共57家，逐...

台中617路公車全面電動化 首次進到梧棲區服務

推行綠色交通，減少廢氣排放，台中市積極推動電動公車政策，2013年推行至今數量已從10輛成長至197輛，數量穩居全國第一...

中捷推限量紀念電子票證 12月28日6站詢問處同步開賣

台中市雙十公車優惠明年元旦起市民限定，台中捷運公司除協助提供市民綁卡服務，再推出1000張「2020限量紀念電子票證」供...

早鳥才有！2021台中元旦升旗有風潮水瓶和國旗口罩

迎接2021年到來，台中市元旦升旗典禮邀請小小禮兵、台中在地頂尖樂團及國光國小鼓藝社演出，更有台中家商服裝科帶來融合在地...

林明溱就職6周年 藍綠肯定超拚

南投縣長林明溱昨就職滿6周年，他承諾新的1年縣府要推動防疫、觀光、食安和就業等重大政策，改善南投縣的生活環境。不分藍綠議...

彰化縣大村鄉通過鄉民每年最多領6000禮金

彰化縣大村鄉代會昨通過自治條例，鄉公所可視財政狀況，鄉民每人每年最多領6000元禮金，意外保險從每人最多理賠50萬元提高...

台鐵集集線／小火車、綠色隧道 小鎮漫遊

列車穿越濃蔭蔽空的集集綠色隧道，緩緩抵達全檜木打造的的集集火車站，彷彿穿越時空回到1930年代。集集站日式建築結構，讓人...

車站美食通／集集山蕉香 冰火二重天

南投集集線是台鐵最長的鐵路支線，原是為水力發電興建水庫而築的鐵路，山城小鎮慢活魅力讓集集線成為熱門觀光鐵道，山蕉、肉圓、...

93歲嬤首用健保卡 一度拒收紅包

南投縣高齡93歲老太太劉陳采蘋，最近因有身體有異，到竹山秀傳醫院就醫。院長謝輝龍驚訝發現，她的健保雲端資料一片空白，可能...

台中「富地市場in草悟廣場」開幕 首推聖誕遊牧派對

被譽為「全台最美夜市」的富地市場，受邀與台中市觀光旅遊局合作，大隊人馬遊牧至台中市民廣場旁的草悟廣場，規劃推出「富地市場...

熱門新聞

席開16桌！高雄活蝦餐廳遭海軍臨時棄單 老闆傻眼：賠慘了

幸福大村 鄉公所收億元遺產稅分享鄉民領禮金

影／93歲阿嬤健保首次開卡使用 連醫院都咋舌稱神奇

台南新營轉運站今試營運 地方：期待帶動新營「轉運」

連署人數不足 中選會宣告陳致中罷免案不成立

久違的太陽終於露臉！基隆下1個多月雨今放晴一掃陰霾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。