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點亮台中聖誕夜！星泉湖有麋鹿雪橇、豐原耶誕樹亮相

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中帝國糖廠星泉湖有栩栩如生的麋鹿拉著雪橇在公園出沒。圖／台中市建設局提供
台中帝國糖廠星泉湖有栩栩如生的麋鹿拉著雪橇在公園出沒。圖／台中市建設局提供

台中市建設局「爭妍show艷」計畫在台中市廣場、公園及重要道路等14處打造吸睛主題造景，首波3處造景在聖誕節唯美亮相！有可愛的雪橇麋鹿、耶誕樹與小禮物，以及造型小燈飾。

今天晚間點亮東區帝國糖廠星泉湖、豐原火車站後站槽化島及台灣大道交流道匝口，建設局長陳大田力邀民眾前往拍照尋寶。

為了讓市民享受聖誕佳節氣氛，建設局每年在聖誕節前種植繽紛、鮮豔蒔花及觀葉植栽，營造歡樂節慶感，今年特別加入主題造景及造型燈飾，並以循環經濟為原則，設計活動式、可拆卸組裝的構件，讓未來持續利用展示。

東區帝國糖廠星泉湖有栩栩如生的麋鹿拉著雪橇在公園出沒，與湖景相輝互映，營造奇幻的空間感受；豐原火車站後站槽化島展出巨型禮物樹及希望種子，營造藍白風格雪地景緻；車流往來頻繁的台灣大道交流道匝口處前槽化島，以蒔花與造型燈海，讓往來人車在白天或夜晚經過，都能有不同視覺感受。

豐原火車站後站槽化島展出巨型禮物樹及希望種子。圖／台中市建設局提供
豐原火車站後站槽化島展出巨型禮物樹及希望種子。圖／台中市建設局提供
台灣大道交流道匝口處前槽化島裝飾蒔花與造型燈海。圖／台中市建設局提供
台灣大道交流道匝口處前槽化島裝飾蒔花與造型燈海。圖／台中市建設局提供

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