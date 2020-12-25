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「菜市場金馬獎」台中摘星3891顆蟬聯評核縣市冠軍

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中傳統市集參加有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集及樂活名攤評核，以整齊、清潔、明亮的環境，摘星3891顆，蟬聯全國15處評核縣市總星數第一名，也是唯一突破三千顆星的城市。圖／台中市新聞局提供
台中傳統市集參加有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集及樂活名攤評核，以整齊、清潔、明亮的環境，摘星3891顆，蟬聯全國15處評核縣市總星數第一名，也是唯一突破三千顆星的城市。圖／台中市新聞局提供

台中傳統市集參加有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集及樂活名攤評核，以整齊、清潔、明亮的環境，摘星3891顆，蟬聯全國15處評核縣市總星數第一名，也是唯一突破三千顆星的城市。

台中市副市長令狐榮達代表市長盧秀燕頒獎給獲獎頭家，感謝各自治會、管委會與攤商用心經營，讓今年台中市總星數相較去年度1702顆星「翻倍」成長128.61%，摘星數再破紀錄！

經發局今天舉辦「富市台中2020 榮耀千星全國第一：優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，在今年疫情期間，台中傳統市集落實防疫措施、保持市場攤位整潔及親切的顧客服務，讓民眾有最安心的消費採買環境，振興市場經濟。

副市長令狐榮達指出，市府為鼓勵攤商踴躍參與評核，推出使用費優惠減免方案，今年獲獎的公有零售市場及攤販集中區攤商（販），依據星等高低，使用費打8折至9折不等，期限半年。

經發局表示，台中市今年市集與名攤總計斬獲3891顆星，包括30處獲優良市集，其中四星6處、三星17處、二星7處，市集總星數有89顆星；以及樂活名攤1729攤，其中五星1攤、四星32攤、三星381攤、二星1211攤、一星104攤，名攤總星數有3802顆星，是全國15縣市第一名。

典禮中也表揚前五名績優委託經營廠商，包括全聯大里新芳店、中南海會展事業股份有限公司、中旅發展有限公司、全聯台中中工店、宜舍企業股份有限公司，以及「阿標油飯」、「素食平安麵」及「東光芳小吃」等前三名古早味票選人氣名攤；並頒發「經營典範市集（防疫應變）」給建國公有零售市場、逢甲觀光夜市攤販集中區及大慶夜市攤販集中區。

經發局長張峯源與食安處長邱惠慈則共同頒發「夜市食安標章認證名攤」，遴選出逢甲觀光夜市「激旨燒鳥」等9家食品優良名攤，未來也將持續推廣，為市民食品安全嚴格把關。

經發局説，為進行傳統市集全方位升級，今年中央與市府投入約2億200萬元預算，進行公廁整修、電梯汰換及市場建築設備修繕工程等，協助攤商申請肉品冷鏈設備、設置哺乳室等。

台中傳統市集參加有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集及樂活名攤評核，摘星3891顆，蟬聯全國15處評核縣市總星數第一名，也是唯一突破三千顆星的城市。圖／台中市新聞局提供
台中傳統市集參加有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集及樂活名攤評核，摘星3891顆，蟬聯全國15處評核縣市總星數第一名，也是唯一突破三千顆星的城市。圖／台中市新聞局提供
台中傳統市集參加有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集及樂活名攤評核，摘星3891顆，蟬聯全國15處評核縣市總星數第一名，也是唯一突破三千顆星的城市。圖／台中市新聞局提供
台中傳統市集參加有「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集及樂活名攤評核，摘星3891顆，蟬聯全國15處評核縣市總星數第一名，也是唯一突破三千顆星的城市。圖／台中市新聞局提供
經發局今天舉辦「富市台中2020 榮耀千星全國第一：優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，台中市長盧秀燕未能出席，透過影片豉勵，「有你們日夜打拼才有今天成績！」。圖／台中市新聞局提供
經發局今天舉辦「富市台中2020 榮耀千星全國第一：優良市集暨樂活名攤頒獎典禮」，台中市長盧秀燕未能出席，透過影片豉勵，「有你們日夜打拼才有今天成績！」。圖／台中市新聞局提供

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