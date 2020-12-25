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參加台中跨年先上網填實聯制！雙主場出入口管制

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中跨年晚會，大里場管制圖。圖／台中市新聞局提供
台中跨年晚會，大里場管制圖。圖／台中市新聞局提供

台中跨年晚會12月31日登場，今年有水湳中央公園、大里雙主場，同步防疫加嚴，將設置出入口管制，民眾需完成實聯登記、佩戴口罩、量測體溫及手部消毒後才可進場，場內強制全程戴口罩、補充水分外禁飲食，現場將加強防疫宣導，活動也將隨疫情機動調整，不排除改線上直播

新聞局指出，水湳中央公園、大里仁化公園雖為戶外開放空間，仍將「加嚴」實施出入口管制，水湳場將設置3個入口、2個出口；大里場則設置2個入口、2個出口，進場前需完成實聯制登記、酒精消毒，每個入口處都將設置自動測溫門，確保參與者體溫正常，會場中需全程戴口罩，除補充水分外禁飲食。

新聞局表示，水湳與大里場均設有服務台、哺集乳室、育兒室，並備有酒精消毒，流動廁所則備有洗手乳等清潔用品，將加強消毒頻率。

活動現場將透過主持人口播、LED跑馬、大聲公擴音器、加派人員舉牌與巡檢等方式，提醒民眾全程戴口罩、禁止飲食，經勸導不聽者可依規開罰。為避免進場排隊久候，民眾可先至跨年實聯表單：http://bit.ly/38uV4fQ 完成實聯登記，屆時出示截圖即可進場，現場也將設置身分證掃瞄登記系統，讓民眾掃描身分證入場。

台中跨年晚會水湳場轉播資訊，網路轉播：台灣大哥大MY VIDEO、三立YOUTUBE專區、三立新聞網直播室、VIDOL、VIDOL YOUTUBE；電視轉播：三立都會台CH30、台中群健有線電視CH20、台視；海外頻道則有三立國際台、新加坡Starhub、馬來西亞Unifi；廣播轉播：好事903電台。

大里場轉播資訊，網路轉播：超級紅人榜YOUTUBE、超級紅人榜FB、三立新聞網直播室；電視轉播：三立台灣台CH29（22：00開始）、三立戲劇台CH350（MOD）。藉由多元便利的轉播平台，鼓勵民眾不用出門，也可在家透過電視或手機平台同步收看，共享現場歡樂氣氛。相關資訊可至台中跨年晚會活動官網查詢：https://www.taichungnewyear.com.tw/2021

台中跨年晚會，水湳場管制圖。圖／台中市新聞局提供
台中跨年晚會，水湳場管制圖。圖／台中市新聞局提供
台中跨年晚會，水湳場管制圖。圖／台中市新聞局提供
台中跨年晚會，水湳場管制圖。圖／台中市新聞局提供
台中跨年晚會12月31日登場，今年有水湳中央公園、大里雙主場，同步防疫加嚴，將設置出入口管制，民眾需完成實聯登記，可先上網填寫。圖／取自網路
台中跨年晚會12月31日登場，今年有水湳中央公園、大里雙主場，同步防疫加嚴，將設置出入口管制，民眾需完成實聯登記，可先上網填寫。圖／取自網路

跨年晚會 口罩 直播

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