台中工業區寢具廠拍明起一連9天開賣現折卷滿額抽搶市

台中工業區年度盛事寢具廠拍今天VIP預購，明天起一連9天登場，開倉清庫存，售價再下修15%，並有購物現折卷、滿額抽大獎。業者孫連禧說，今年受疫情影響，不但首度闢官網同步開賣，廠拍也首度採防疫實名制，入場者戴口罩、量測體溫，有別於往年滿2000元額抽泰國機票，今年出不了國，業者與政府攜手拚國旅，改以火鍋券、美食券以及花東三天兩夜國內旅遊券。

孫連禧指出，奧斯汀寢飾驚賣會邁入第20年，可以說是國內寢具廠拍始祖。今年受疫情影響，市售通路寢具銷量不如預期，庫存量增加，廠拍商品售價約再下修15％，現場再推購物現折卷，憑券消費滿5000元現折300元，滿10000現折700，滿20000折2000，滿30000折3000，刺激買氣。