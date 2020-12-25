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鹿港康動中心啟用 連鎖業者回饋打造專業豪華健身房

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港老人文康中心地下一樓的「鹿港鎮康動中心」明年1月4日啟用，專業空間由連鎖健身房規劃。記者林敬家／攝影
彰化鹿港老人文康中心地下一樓的「鹿港鎮康動中心」明年1月4日啟用，專業空間由連鎖健身房規劃。記者林敬家／攝影

鹿港鎮長許志宏就職2周年，今天也宣布鹿港老人文康中心地下一樓的「鹿港鎮康動中心」啟用，有別一般老人健身房，一百多坪空間是由連鎖健身房「World Gym」專業規畫設計，添購運動器材，成為專屬長輩們運動的健身俱樂部，未來提供給設籍鹿港鎮，年滿55歲以上的鎮民免費。

鹿港鎮公所以康動中心開啟「鹿港健康年」，長期閒置的第一市場二樓，經過數次的修繕及規畫，最後由「World Gym」承租，業者看準在地飯店住宿客運動的需求，進駐鹿港小鎮，用運動帶動第一市場活絡，因租用公所用地，業者也首度贊助為公所打造康動中心。

許志宏鎮長表示，鹿港鎮運動人口多，多半以戶外運動為主，需要一個能讓長輩們遮風避雨的運動空間，除了有專業設備，還能預約教練指導，鹿港鎮康動中心使用申請從明年1月4日開始，開放時間每周一、三、五，上午9點到12點，下午1點半到4點半，開放時間最多30人進場，教練指導需事先預約，最多8人。

展望未來，許志宏提到第五公墓要新建的奠儀廳工程，已完成細部設計，明年即可發包進行施工，可望帶給大家一個現代化莊嚴的場所。近員林大排快速道路鹿盛段規畫興建大型停車場，以及縣定古蹟文武廟、公會堂保存維護的規畫設計，也都在進行中。

由鹿港鎮公所爭取中的前瞻計畫，還包括營造休閒運動環境，要改善籃球場及網球場，提供鎮民更完善的運動場所；以及文化局共同向文化部提出的「千帆入港再造鹿港歷史現場2.0」，落實鹿港文畫資產活化的永續維運機制。

彰化鹿港鎮長許志宏（左）就職2週年，今天也宣布鹿港老人文康中心地下一樓的「鹿港鎮康動中心」啟用。記者林敬家／攝影
彰化鹿港鎮長許志宏（左）就職2週年，今天也宣布鹿港老人文康中心地下一樓的「鹿港鎮康動中心」啟用。記者林敬家／攝影

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