南投縣推道安歌曲MV 「外送員 SAFE！」超洗腦

近年外送行業興起，不少民眾為追求彈性收入，投入外送員一職，依據去年底勞動部統計，全台約有45,000名外送員，顯見餐飲外送平台發展已成趨勢。南投縣為呼籲民眾重視自身行的安全，發揮創意邀請在地鄉親蕭人豪先生創作交通安全台語歌「迺阿迺阿」，通俗的歌詞與旋律超洗腦，聽幾次就能朗朗上口，並搭配歌曲製作「外送員 SAFE！」MV，以貼近民眾經驗的外送員角色，宣導機車上路安全的經驗。

歌詞中第一句《迺呀迺呀歐兜賣，遊山玩水看雲海！》就唱出機車對台灣民眾重要性，不僅用來通勤、出遊甚至是外送員的生財工具。「您點的《陳年海瓜子風味醬油煮豬五花飯佐普羅旺斯香草有機滷蛋》到了！買家：麻煩你拿來6樓齁，但是唔電梯，麻煩你了！」也代表了不少外送員的心聲，但只要能將餐點安全送達就不會計較太多。不過為了求方便，部分騎士可能戴了安全帽卻沒有緊扣，所以歌詞中就宣導要將安全帽扣好扣環、紅燈停綠燈行、讓大型車先行、變換車道或轉彎時提早打方向燈並擺頭察看有無來車、過路口要走行人穿越道等，讓民眾一目了然。

MV以生動的劇情及洗腦的歌詞提醒民眾遵守交通規則，也特別於影片後段以字卡標示五大機車安全監督包含安全帽戴好、不搶快、遠離大型車、方向燈提早打、路口慢看停，凸顯縣府團隊對民眾「行」的安全的重視。

新聞及行政處長林琦瑜表示，機車具有機動性及便利性，是縣民外出的交通工具，如果輕忽交通規則，很容易發生意外事故，縣府利用活潑的流行歌曲進行宣導，將大眾比較容易疏忽的地方寫入歌詞中，利用歌曲把安全守則融入民眾觀念，希望降低交通事故肇事率。