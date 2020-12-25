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魏明谷上傳與猛禽互動的影片 彰化鳥會建議猛禽送醫

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
鳳頭蒼鷹亞成鳥展翅高飛。圖／鳥友許智揚攝影
鳳頭蒼鷹亞成鳥展翅高飛。圖／鳥友許智揚攝影

彰化縣前縣長魏明谷卸任後，經常在臉書粉專分享生活大小事，近日他上傳與猛禽互動的影片，透過小編後製猛禽「心聲」，十分逗趣，魏明谷希望寓教於樂，但彰化縣野鳥學會認為這隻猛禽狀態不佳，站立地點違常，最好通報主管機關帶回治療。

魏明谷自從辭去台水董事長，回到地方出席許多活動，也在臉書粉專分享生活趣事，拉近與民眾的距離。21日他上傳一則「猜猜我是誰」影片，配旁白說「遇到一隻貓頭鷹…」「你看，我走得那麼近，牠竟然不會飛走捏…」「哇，牠竟然都不怕我捏，你看，牠靜靜站在那邊…」「我跟牠攝影…哇，我今天太幸運了，這是我長這麼大，這麼近距離…一隻貓頭鷹讓我來拍照。」小編後製猛禽內心OS「不要再叫我貓頭鷹，你才貓頭鷹…你全家才是貓頭鷹」。

因後製對白與輕鬆配樂有趣，吸引網友觀看分享，得到上千個讚，網友留言說這隻真的不是貓頭鷹，也留言稱讚魏明谷不失赤子之心，關心彰化縣生態。魏明谷也表示，平常就有運動習慣，21日下午4點多騎腳踏車到員林市井仔坑，看見水溝堤岸上站著一隻淋濕的「老鷹」，不怕人、不飛走，圓圓頭袋，以為是貓頭鷹，他趨前蹲下錄影並加上口白，猛禽一直到他站起準備離開，大概覺得被威脅才張嘴展翅但沒移動。他後來知道拍的是鳳頭蒼鷹，覺得猛禽看到人類不會嚇得飛來，願意讓人靠近，是生態保育教育進步，就和小編討論剪成教學影片，讓民眾認識鳳頭蒼鷹亞成鳥。

彰化縣野鳥學會表示，正常的鳳頭蒼鷹棲息樹上，不會站在水泥鋪面道路和石頭上，影片中的鳳頭蒼鷹站立地點異常、神情異常、行為異常，即使羽毛淋濕，仍像被修剪過，很可能被人類飼養，不知何故出現在路邊，民眾無論發現哪一種猛禽落難，最好通報主管機關帶回醫治。

健康的鳳頭蒼鷹站在樹林間或至高點，不輕易站在路邊。圖／鳥友鍾上瑋攝影
健康的鳳頭蒼鷹站在樹林間或至高點，不輕易站在路邊。圖／鳥友鍾上瑋攝影

貓頭鷹 魏明谷

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