搭摩天輪元旦迎第一道曙光 實聯制加送口罩

迎接2021年，台中麗寶樂園渡假區舉辦台中麗寶跨年雙演唱會，除了配合中央規定跨年等大型集會活動的防疫五原則外，各藝人歌手也展開密集訓練；因應新冠肺炎疫情升溫，迎曙光防疫再升級，天空之夢摩天輪元旦的尋光之旅活動將執行實聯制，並送特製摩天輪口罩，加強消毒，讓遊客安心迎接新年第一道曙光。

麗寶樂園渡假區今年跨年晚會活動地點在園區內的第二停車場，有頑童MJ116、安心亞、5566等輪番演出，安心亞為了2020年獨家「最後一唱」，將可愛神曲「呼呼」改編成華麗魅惑版，搭配不一樣的服裝造型，呈現給觀眾完全不一樣的安心亞。

安心亞也分享近期的魔鬼行程，幾乎都是白天工作，傍晚安排高強度重量訓練，晚上則排練跨年演唱會表演，緊接著半夜再去跑步增強肺活量，平均每天只睡4個小時。安心亞說，「這些都不苦，因為這是為了造福粉絲，希望能讓他們看到我最好的演出！」她更透露「這次特別著重在舞蹈上的轉變，像是會有超級不一樣的呼呼，是只有在麗寶才看的到的特別版！」

連續舉辦多年的天空之夢摩天輪尋光之旅活動，今年因應疫情，摩天輪開放前皆會進行消毒，針對可能經常碰觸的握把、座椅等重點區域加強清潔殺菌，並要求每位工作人員、遊客現場進行實聯制登錄，並於上車前替遊客量體溫、噴酒精，並發送麗寶樂園渡假區限量特製的「摩天輪黑金版」口罩，充滿紀念意義又能保障自身衛生安全。