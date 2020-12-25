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影／93歲阿嬤健保首次開卡使用 連醫院都咋舌稱神奇

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
93歲阿嬤劉陳采蘋生平第一次使用健保，是台灣實施健保25年來少見的例子。記者黑中亮／攝影
93歲阿嬤劉陳采蘋生平第一次使用健保，是台灣實施健保25年來少見的例子。記者黑中亮／攝影

高齡93歲阿嬤劉陳采蘋，日前因血尿前來竹山秀傳看診，院長謝輝龍驚訝發現，阿嬤的健保雲端資料為空白，經調看診紀錄才得知這位勇健的老阿嬤，可能是全台健保首次看診的最高齡患者；外孫女黃小姐表示，阿嬤平日作息規律，且長期注重健康，一般飲食以素食水果為主，食欲不錯但很少吃魚吃肉。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，台灣國民平均看病的次數全球最高的，在15.7次，大數人都有健保看過病的經驗，一接觸到阿嬤的病症時，「我好奇問，妳從來沒看過病嗎？」阿嬤才透露說從來沒有拿健保卡去看過病，以93歲的高齡，是台灣實施健保25年來少見的例子，應該是中央健保局的紀錄。

謝輝龍說，這次主要是家屬發現阿嬤有血尿，經健診發現膀胱裡有顆腫瘤，且有塞到右邊輸尿管，而護士在查健保雲端卡才發現，高齡93歲的阿嬤在健保資料庫完全空白，才知道阿嬤從來未使用過健保卡。

外孫女黃小姐表示，阿嬤平常白天5、6點就起床，起床後就自己煮稀飯，配醬瓜，日常食欲不錯，食材都以素食為主，很少吃肉，因為到外面不方便，每天在自家院子走一走當運動，中午要是累了就小寐一下，平時很少在感冒，平時小病時一般都可喝成藥友露安，常常一瓶沒喝完就OK了，就不需另外再看醫生。

黃小姐說，阿嬤育有四個女兒，現與大女婿居住於鹿谷鄉小半天，子孫滿堂，早餐總是吃的特別豐盛，午餐特別喜歡吃蔬果等相當注重均衡飲食，阿嬤平時有點小病不會常常跑醫院看病拿藥，自身的抵抗力還算不錯，夏天時喜歡吃西瓜等水果，平時吃龍眼、荔枝等水果，都不用家屬協助去籽，都能自己享用，這次第一次使用健保卡，家人不覺得第一次用健保卡很神奇，因為阿嬤自己有在長期注重健康，才會沒動用過健保卡。

竹山秀傳醫院指出，目前阿嬤的視力、聽力都很棒，尤其記憶力更佳，早期受過日本教育，現在頭腦清楚還會認字寫字，日前在家人陪同下來到竹山秀傳醫院看病，才發現阿嬤竟然是第一次使用健保就診，院方決定上午致贈紅包，當下阿嬤的情緒反應大，一度拒收覺得很丟臉。

93歲阿嬤劉陳采蘋生平第一次使用健保，是台灣實施健保25年來少見的例子。記者黑中亮／攝影
93歲阿嬤劉陳采蘋生平第一次使用健保，是台灣實施健保25年來少見的例子。記者黑中亮／攝影

健保卡 阿嬤 血尿

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