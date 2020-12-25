田尾城鎮之心傳停工 彰縣府承諾工程繼續降低過年衝擊

彰化縣議會今天召開臨時會，彰化縣議員劉淑芳今天針對田尾城鎮之心傳出有停工消息，提出權宜問題抨擊工程延宕，讓在地商家和地方人士人心惶惶，對此彰化縣長王惠美承諾，責成主管部門城觀處在契約與法令範圍內，協助撥款及協調排除施工障礙，強調縣府也做好強勢作為準備方案。

劉淑芳說，田尾的怡心園是地方指標，每年春節遊客多，今年配合縣府花在彰化活動，籌辦田尾花海嘉年華，若是廠商停工造成原規畫的民族路未能如期先開通，「那代誌就大條了」，到時候公路花園的交通一定打結，人潮和商機就會去了了。

劉淑芳也說，今年定期會小組審查特別安排到現場勘查，就是有聽到風聲廠商和監造單位中間有很多問題，提醒縣府要防患未然，現在卻傳出要停工，讓人難以接受。

田尾城鎮之心總計畫經費1億5千萬元，發包工程1億2千萬元，從2017年開始設計，工程在今年2月開工。城觀處長田飛鵬表示，廠商確實有正式來文說要解除契約，但評估依法無據，目前不會停工，昨天王縣長知道這件事後，就緊急召集同仁開會，其中工期問題，有的變更因素並不在營造廠商，而是在設計時就產生，設計部分不夠完整，導致變更設計，會就合理的部分讓廠商展延工期。

田飛鵬也說，因展延工期還未處理好，導致估驗款部分有困難，監造跟營造廠雙方都有一些問題待處理，但會先提出降低在春節期間對商店影響的最佳方案，這兩天密集與監造及營造廠溝通中。

王惠美為讓地方民眾安心，她也說，農曆年節將近，觀光旅遊人潮眾多，已責成城觀處緊急協調，並依法行政，若有故意綁標或違法情事，一律依法辦理，務必避免工程造成農曆年節民眾不便，希望城觀處要求監造單位配合地方訴求，不得特意刁難，目前先行溝通，如果溝通不成，後續也會有公權力強勢介入等作法。