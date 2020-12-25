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本土疫情拉警報 跨年和元旦活動紛紛取消美食品嘗
國內發生本土病例，為跨年活動平添變數，彰化縣北斗鎮「心動北斗牛轉錢坤」跨年活動取消品嘗美食，也謝絕設攤；員林市公所、永靖鄉公所、溪州鄉公所都舉辦元旦路跑和健走，原本規畫能量補給站，都配合中央防疫規定，只送帶得走的礦泉水和零食。
員林市公所舉辦元旦升旗典禮，上午6點20分在市公所廣場辦理報到，領取宣導品兌換券，限量1500份，7點06分唱國歌，之後社區、學校和在地舞團表演歌舞，不提供食品給參加民眾。
「心動北斗牛轉錢坤」跨年晚會12月31日晚上6點開始，原本鼓勵民眾自備環保餐具到場享用免費北斗美食，限量5000份，也有摸彩活動，不過發生本土病例後，鎮公所宣布取消免費用餐，大卡司歌舞表演照常舉辦和保留抽獎，參加活動者戴口罩入場。
永靖鄉公所舉辦第三十五屆元旦升旗路跑，有6公里、11公里兩組，合計3225名民眾報名，鄉公所除了贈送紀念衫和紀念毛巾，另設置20個補給站，本來提供多樣台灣小吃補充路跑者能量，因本土病例發生後，已宣布改為贈送「帶得走的飲食和點心」，不鼓勵參加者當場食用。
溪州鄉公所舉辦元旦升旗典禮、親子健行活動暨環保競賽，報名者獲贈紀念衫，元旦當天穿著紀念衫參加活動，在溪州公園門口、溪州后天宮蓋戳章，憑兩枚戳章換紀念品，健行能量補給站會發給點心。鄉公所主任秘書謝采純說，將籲請參加者配合中央防疫規定，盡量避免當場吃點心。
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