到台中跨年迎向2021 山海屯跨年晚會各有風情

台中有多場跨年晚會活動陪大家一起跨年，山海屯各有特色，台中市政府觀光旅遊局推薦「台中樂活跨年2日遊」，邀請大家來台中旅遊跨新年，同時享受悠閒的風情文化、特色美食及旅遊休憩環境。

台中市政府今年以「犇向幸福！2021台中跨年狂歡夜」為跨年主題，31日晚間7時將分別於水湳中央公園及大里仁化公園登場，「中央公園」主持人陣容有納豆、蔡尚樺、瑪麗，由蕭敬騰獅子LION帶來開場表演，跨年倒數前壓軸包括田馥甄、周湯豪，跨後壓軸為林宥嘉；「大里仁化公園」主持人陣容有于美人、蔡昌憲、許志豪，由王識賢陪大家倒數，婁峻碩跨後壓軸。

除了跨年晚會，台中市觀旅局表示，中央公園本身還有許多網美景點，「抹茶湖」可眺望科湳愛琴橋、視覺體驗區「彩色玻璃迷宮路徑」，是台中目前最熱門的拍照打卡景點，周邊還有許多旅宿飯店任君挑選。隔天可前往水湳市場，好吃又好買，填飽肚子後可到台中國家歌劇院來場視覺及聽覺饗宴，再到彩虹眷村拍照，最後到望高寮夜景公園，有心型意象供民眾取景留念。

麗寶樂園度假區今年也自辦跨年晚會，活動地點在園區內的第二停車場，有頑童MJ116、安心亞、5566等輪番演出，還有精彩的跨年煙火秀。梧棲中港高中體育館前廣場也有「陽光活力 精彩迎新」2021梧棲跨年晚會，邀請張秀卿、許仁杰、蔡承融等知名藝人，及狂夢藝術特技立方體黃子溢、YiDen Studio歪低街舞工作室、最強在地拾光樂團等表演團體陪大家倒數迎新年。