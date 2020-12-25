黑熊、石虎成主角 繪本書深入校園宣導犯保業務

犯保協會南投分會出版「幸福森林」繪本書，內容以台灣黑熊、石虎等動物擬人化，介紹關懷陪伴、法律諮詢、心理輔導、就業協助等犯保服務，後續贈書縣內各中、小學及圖書館。

犯罪被害人保護協會台灣南投分會、南投地方檢察署邀在地藝術家林怡貝以台灣黑熊、台灣獼猴、石虎、莫氏樹蛙、貓頭鷹等保育類野生動物擬人化，出版「幸福森林」繪本書，內容以貓頭鷹爸爸誤觸非法陷阱而死亡後，黑熊律師、飛鼠檢察官、獼猴司法保護志工等單位，陸續對受害者貓頭鷹一家人伸出援手。

「幸福森林」繪本書今天在南投地檢署辦理贈書儀式並邀學童分享讀後心得，法務部保護司長黃玉垣、南投地檢署檢察長張曉雯、台中地檢署檢察長毛有增、犯保協會南投分會主任委員吳明賢等人出席，首刷2000多本發送中、小學及圖書館，向下宣傳司法保護業務。

黃玉垣表示，司法保護業務是政府施政重點，從總統蔡英文到法務部，都希望協助被害人走出陰霾，雖然業務推行20多年，但仍有民眾不清楚政府提供法律諮詢、心理輔導、關懷陪伴等服務，因此盼透過繪本書深入校園，貼心提醒犯保協會可提供的各項保護服務措施。

張曉雯說，作者林怡貝曾走過錯誤道路，悔過自新並在觀護人鼓勵下，奉獻長處投入繪本創作，以兒童認知角度出發，繪製介紹犯罪被害人保護業務，並融入修復式司法概念，讓孩童從小認識犯保工作，書中也可自行著色，非常適合成為孩童第一本繪本。