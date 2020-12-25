慶祝第二屆員林市市長就職兩周年　抽獎活動連辦8天

員林市公所今天舉辦第二屆市長游振雄就職兩周年活動，全場大合唱市歌「員林好所在」；游振雄承諾未來一年主推幸福卡和幸福巴士，取代發放現金關懷金。市公所昨天起到元月五日展出施政成果，看展民眾獲贈抽獎券，展期8天，每天上、下午各發一次抽獎券，每兩天抽獎一次，每次抽獎都淨空抽獎箱，以免重複中獎。

員林市2015年升格，第二屆市長游振雄致詞說，就任以來，一天當兩天用，努力推動市鎮，兌現他選舉時的口號「幸福員林 美麗城市」，市公所明年推出結合電子支付功能的「幸福卡」和幸福公車，市民持幸福卡可免費搭乘幸福巴士，不論是前往市區洽公，或假日到市內各景點及藤山步道觀光休閒皆很便民，將打造員林成為宜居城市。

市長游振雄就職兩周年典禮，副縣長洪榮章、縣議員張錦昆、曹嘉豪、劉惠娟、涂俊任、黃正盛和里長及地方仕紳、各級機關學校首長與會，合唱由「台灣阿典」黃聰典老師創作的員林市歌「員林好所在」，台上螢幕放映ＭＶ，與會者觀看員林故事，唱著市歌，氣氛溫馨。

游振雄細數過去兩年的政績，帶來市公所團隊辦理元旦升旗健走活動、來員林過好年活動、走出健康引以為農活動、大明里蜀葵花季，及林厝山腳路中央的建物打通、公十九晴雨球場的啟用、全市路燈LED化、萬年路及中正路等多條道路刨鋪、啟動和新建多處社區活動中心。

員林市公所市政成果暨願景展，即日起至明年元月5日的上班日上午9點到下午4點半，每半天發放一次抽獎券，每兩天抽一次獎，每次贈送3份獎品，禮物從AirPods耳機、Panasonic智能烤箱到無線藍芽耳機等獎項，參觀次數越多，中獎機會越高。