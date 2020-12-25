彰化市長就職典禮自揭弊案 寺廟人員疑貪瀆500萬送檢調

彰化市長林世賢今天舉辦就職兩周年記者會，他自揭弊案表示有寺廟人員貪瀆累計500萬元，送檢調調查，林世賢因此特別要求公所管理運作建立制度，寺廟財務透明化，包括寺廟開賽錢箱現場直播，每月月報也將各類收入明細公告公開在公所網站。

彰化市公所管轄16座寺廟，8間由公所直接管理運作，其餘由管委會管理，公所也成立獨有的寺廟室掌管寺廟業務，林世賢今天在就職兩周年爆出，有寺廟人員經年累月短報香客捐獻香油錢，希望能建立清廉的財務制度，還給寺廟一個端正的風氣。

經了解，此案是經人檢舉，由業務單位調查，深入追查下發現從2015、2016年開始，開始有不當侵吞公款之舉，總額為525萬左右，屬個人行為，原以為是作業疏失，先送政風調查，調查之後因涉及違法目前已移交司法單位繼續偵查。

寺廟寺主任金維中表示，為減少工作人員作業疏失，開放電腦化點燈以及相關紀錄，每年不定期開啟賽錢箱時，除了邀當地里長到場，今年起也落實直播，未來計畫讓民眾現場監督，提升可信度及參與感。

林世賢今天也說，這兩年來「突破」是最大成就，包括立體停車場、友善人行步道等，目前總共有56億在彰化市做大建設，這麼大經費必須到中央爭取，並與縣府充分合作，公所在觀光推動也很積極，過去彰化被說最難玩，但彰化市近期已被觀光局評為經典小鎮3.0。

那林世賢為自己打幾分？他表示，分數要讓民眾打，過去別人不敢做的不敢推動的他都努力突破，包括寺廟透明化、彰化殯儀館改建等，相信民眾都看的到。