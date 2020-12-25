台中議會藍綠黨團改選 老將謝明源出線綠總召

台中市議會藍、綠黨團近日改選，民進黨團今選出新總召謝明源，他是兩屆議員，且曾任兩屆立法，屬於蘇系，處事圓融周全。國民黨團要到明年2月才改選，據悉可能由書記長陳政顯連任，或總幹事吳瓊華接任。

台中市議會民進黨團幹部1年一任，之前由新潮流的陳世凱當總召，近日改選，各派系都推人選，包括賴佳微、張耀中與謝明源3人競逐，經投票最後由謝明源出線。市長盧秀燕在今天議會臨時會結束，特別趨前道賀。

國民黨團幹部預估明年2月改選，現任書記長陳政顯有意循前任慣例，做滿1年即換人，但黨內也有聲音表態支持可連任。除了他之外，目前呼聲較高是總幹事吳瓊華接任，但吳表示人和最重要，自己支持陳政顯連任，或由藍營議員多數決。